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工研院院士倡議加速發展GAI應用 培養台灣新優勢

  • 中時即時 羅浚濱
工研院第十二屆院士會議邀請多位重量級代表提出建言，前排左起為，史欽泰、陳興時、林本堅，工研院院長劉文雄、施振榮、工研院董事長李世光、虞華年、林耕華、王康隆、楊振通。後排左起為，工研院法務長王鵬瑜、副院長胡竹生、副院長張培仁、蕭慈飛、杜書伍、陳其宏、劉克振、童子賢、吳明賢、李謀偉，工研院AI策略長余孝先、行銷長林佳蓉及協理蘇孟宗。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）
工研院第十二屆院士會議邀請多位重量級代表提出建言，前排左起為，史欽泰、陳興時、林本堅，工研院院長劉文雄、施振榮、工研院董事長李世光、虞華年、林耕華、王康隆、楊振通。後排左起為，工研院法務長王鵬瑜、副院長胡竹生、副院長張培仁、蕭慈飛、杜書伍、陳其宏、劉克振、童子賢、吳明賢、李謀偉，工研院AI策略長余孝先、行銷長林佳蓉及協理蘇孟宗。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

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生成式AI在全球掀起熱潮，工研院日前召開第十二屆院士會議，聚焦「生成式人工智慧（GAI）」議題，院士們認為應善用台灣ICT整合優勢，打造適合台灣的「在地化GAI應用商業模式」，呼籲政府借鏡歐盟、美國作法，積極應對AI帶來的智權、人才、社會等議題，透過GAI協助產業升級或創造新的商業模式，成為台灣的新競爭優勢。 對於台灣應如何掌握GAI商機，工研院院士建議，先從發展「跨產業通用型GAI」開始，優先發展風險可控、效益明顯的AI應用，例如企業客服互動系統、公司內部資料庫運用是在醫療數據出現異常時，自動示警。

其次，針對台灣優勢產業，搭配微型化的AI模型，以及企業內部自建的大型語言模型（LLM），積極發展「產業專用型GAI」應用，降低成本、提高企業機密安全性，進而增進產業競爭力。

同時，發展適合台灣的「在地化GAI應用商業模式」，如結合物聯網（IoT）積極開發高齡社會的應用科技，或者瞄準廣大華人客群，發展以繁體中文GAI為主的AI技術，充實中文資料庫，藉此搶攻全球商機。

院士們建議政府，儘快立法以落實AI的管理，同時考量GAI強大的運算能力，網路數據中心的水電用量也大，借鏡歐盟、美國做法，宜規範設備能源效率及水資源回收與再生。政府對AI的道德與倫理規範，或全民對AI的正確認識與使用方式等，需要規畫完整的策略與教育宣導。

院士們認為，建立優質、有效、大量的資料庫是GAI能否成功的關鍵，建議政府可將台灣獨特的資料轉化為AI模型廣泛應用，包括內政部、交通部、農業部及衛福部等部會的相關資料，均可建立資料準備、接收機制，擴大GAI的多元應用。

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