DHL與奇美實業攜手 以100％永續航空燃料運輸

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全球國際快遞領導品牌DHL國際快遞宣布與高性能材料大廠奇美實業展開GoGreen Plus合作，透過永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）方案協助奇美實業運送所有國際快遞貨件，以達成降低物流運輸碳排放達100％ 的目標。

奇美實業成為首間在國際快遞貨件運輸過程中使用100％ 永續航空燃料的台灣企業，降低物流運輸年碳排放量預計達90噸，加速實現其2050年達成淨零碳排的永續承諾。

DHL 國際快遞於今年陸續在全球據點推出GoGreen Plus服務，提供客製化的永續物流彈性解決方案。

這項服務在台灣於6月推出後，獲得超乎預期的迴響，截至十月中已有800多家企業採用GoGreen Plus方案，總計超過54,000筆貨件透過永續航空燃料遞送，顯示台灣在加入全球宣示2050年淨零碳排的目標下，各產業對於落實永續供應鏈的迫切需求與決心。

DHL國際快遞台灣業務暨行銷企劃處副總裁郭峻豪表示，了解客戶對於永續供應鏈的承諾，因此推出GoGreen Plus 物流解決方案，協助客戶降低碳排放。奇美實業是業界推動綠色轉型的先驅，積極開發永續產品，並設立清楚目標，很榮幸能透過GoGreen Plus的合作深化與奇美的夥伴關係，攜手加速淨零碳排的旅程。

奇美實業於1960年成立於台南，是全球高性能材料領導廠商，並選擇DHL 國際快遞作為長期物流夥伴。這次採用100％ DHL的GoGreen Plus永續物流解決方案運送旗下重要文件及包裹，服務範圍將涵蓋所有國際遞送路線。

GoGreen Plus服務是DHL集團實踐2050年零碳排放承諾的重要措施，加速達成在2030年前使用30％永續航空燃油的中期目標。GoGreen Plus的嵌入式方案協助客戶降低範疇三的碳排放，並遵循科學基礎減碳目標計畫 (SBTi)，使用GoGreen Plus的DHL客戶可針對個別貨件決定碳排放降低值及永續航空燃料的使用量，並列入自願性碳排放報告。