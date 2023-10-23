基隆塔年底開放 打造全台最高閱讀場域

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基隆市文化局23日表示，市府將於今年底前，將基隆塔的過道及上方的書屋空間打開，並邀請遠見國際人文空間進駐，進行相關活動策辦。並期望透過在地人文書店的打造，塑造全台最高的閱讀場域。並且與信二防空洞的連通，讓信二、基隆塔到義二路商圈形成環形觀光廊帶。

基隆市長謝國樑23日上午視察基隆港西二、西三倉庫時透露，基隆塔已經完成招標，將於12月中下旬開幕。除了將由「遠見人文空間」進駐外，也將與信二防空洞串聯，成為市區充滿書香的人文空間及觀光廊帶。

基隆市政府文化局長江亭玫表示，基隆塔透過兩階段策畫，打造獨特高度的閱讀人文場域，第一階段預計12月底前，邀請「遠見人文空間」策辦一系列活動，以『讓基隆看見世界』的概念，打開基隆塔的過道與閱讀空間。

江亭玫說，這個空間未來會舉辦書籍發表會、簽書會，並邀國內外專家學者、企業家與社會人士參與，和大眾分享閱讀的樂趣。此外，基隆塔上層也將延續崆茶屋品牌，匯集海洋、在地文學與廟宇文化，塑造獨特閱讀場域「崆書屋」，讓基隆塔上層成為全台最高的書香人文閱讀空間。

江亭玫指出，後續市府也將開放信二路防空洞，讓民眾可以從信二路防空洞搭電梯走上主普壇，再沿著基隆塔的崆書屋及書香空間，下到義二路商圈，形成環形的觀光廊帶。

至於第二階段，基隆市政府將向中央申請經費補助，並由市府編列預算，打造光環境，打造主普壇到中正公園的觀光廊帶，期盼吸引更多民眾到訪，感受基隆港區夜景與人文生活之美。