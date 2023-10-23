貿聯-KY亮相OCP，推高速連接方案助力AI資料中心革新

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搶AI商機，躋身全球首批提供 224Gbp／s 批量電纜供應商之林的線束大廠貿聯-KY(3665)藉 OCP Global Summit 2023的舞台，展示超高功率電纜與連接器解決方案，貿聯-KY指出，今年的亮點包括浸沒式冷卻應用，以及支援100kW機櫃高功率產品，均成功抓住北美超大規模資料中心業者的眼球，另新展出的高速連接方案也可望對AI資料中心的革新產生助力。

貿聯-KY10月17～19日赴美國加州聖荷西參展OCP Global Summit 2023，成為全球首批提供 224Gbp／s 批量電纜重要供應商的貿聯-KY，所展示超高功率電纜與連接器解決方案，可滿足人工智慧與機器學習應用中對高資料傳輸速率的需求，目標市場為 1.6T DAC及AEC 領域，貿聯-KY強調，此新產品也是貿聯-KY在收購德商LEONI AG 旗下工業應用事業群的綜效之一。另外，隨著傳輸速度的大幅提升，功率上的需求也會增加，材料選用與散熱技術將成為業者競爭的關鍵。由於客戶對傳輸速率要求持續提升，而且週期也愈來愈短，目前部分業者與客戶之間合作開發的產品都是鎖定未來1~2個世代的傳輸規格。

在人工智慧和機器學習的應用推動下，內部高速線已經成為高階伺服器中不可或缺的關鍵元件之一，貿聯-KY也在OCP2023展會中，展示了DC-MHS全系列PCIe Gen6高速內部線。貿聯-KY指出，CXL應用是針對PCIe的伺服器資源池化需求所開發的技術，在OCP 2023中也可以觀察到，越來越多記憶體廠商展示相關產品，這些產品目前都直接使用PCIe高速內部線進行連接。

此外，市場也越來越關注資料中心外部連接方案應用，在外部連接方案，貿聯-KY展示1.6T OSFP DAC ＆ 1.6T OSFP-XD 連接器／Cage，及ParaLinkR 高速裸線, 傳輸速率達 224Gbit／s，並能提供浸沒式冷卻解決方案，符合下一世代1.6T高速網路傳輸，滿足人工智慧與機器學習應用。

關於今年OCP全球高峰會的成果，貿聯-KY運算與運輸事業群的資深副總林明村表示，貿聯-KY研發出了超高速的1.6T OSFP DAC、AEC，以及1.6T OSFP-XD連接器／Cage，同時包含光學傳輸(CPO)和AI伺服器所需的PCIe Gen6高速內部線，以及具有浸沒式冷卻技術的超高功率電纜和連接器等產品，目標就是希望可以攜手世界級客戶，共創一個更加永續、更高效的下一代人工智慧雲端資料中心。