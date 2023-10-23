根基繕循環計畫2.0 串聯社會正向力量

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2月的平溪山霧氤氳，車子駛進坐落半山腰的合院，謝爺爺探出頭來，領著根基營造繕循環團隊，查看這個讓自己困擾已久的家。

「有根基的地方台灣就沒有偏鄉」，根基營造透過「繕循環計畫」協助偏鄉與弱勢家庭修繕房屋的計畫邁入第三年，不僅有更多協力商主動加入，輔導街友職業重建的「台灣樂知公益慈善協會」也成為繕循環的夥伴，加上由新北市社會局扮演資源整合角色，依據個案需求媒合善心資源，落實「愛心大平台」的精神。從本業出發的「繕」循環，再結合政府與非營利組織後，將發揮更大社會影響力。

從物料循環的概念著手，根基營造串聯供應鏈、結合工程專業，自2021年起帶著修繕建材、專業人力前進偏鄉。「投入偏鄉修繕中，將竣工後餘料及家具轉贈給弱勢住戶，不再耗用額外的資源。」根基營造總經理陳俊明表示，將工地可用的桌椅、餘料再利用，不僅是公益善行，也為地球減碳盡一份心。

熙來攘往的台北街頭，與匆匆行人形成鮮明對比的，是在台北車站周圍或坐或臥的街友。整理儀容、安置自己的家當，多數街友一早就準備上工，在烈日或暴雨中舉牌、擔任臨時工，都能讓他們賺得幾頓溫飽、獲得社會參與的機會。

台灣樂知公益慈善協會長期與流浪者站在一起，媒合資源、訪視關懷，並由專業師傅傳授修繕與水電知識，賦能於街友組成「樂知修繕隊」，現在也是根基繕循環的重要夥伴，為偏鄉獨居者貢獻一己之力。

「透過樂知的協助，使我們每一個繕循環個案都有美好的尾聲。」根基企劃部專案經理王凱琳說，修繕尾聲泰半需要油漆、粉刷或環境清潔，與樂知修繕隊的結合解工程最後的一哩路，更讓街友們透過社會參與實現自我價值。從修繕作為起點、攜手街友協助偏鄉長者，「善」的循環，因此增溫。

林阿姨坐在客廳角落以膠帶補強的沙發上說道。一場氣爆，讓通往閣樓的樓梯斷裂、家也變得殘破不堪，林阿姨的日常起居，被限縮在一張小小的沙發上。

布滿氣爆痕跡的家具、損壞的家電被一個個清出，繕循環團隊重新施作樓梯，來自新北市愛心小站媒合的沙發、床墊、櫃子、微波爐都依屋主需求，放置在最適合的使用位置。無法久站的林阿姨坐在舒適的沙發上，滿懷謝意地說：「睡在樓上的雙人床可以伸展開來，現在肩膀不會痛了。」

為了讓資源被循環運用，新北市幸福小站平台15年來媒合二手家具，提供給有需要的人。「我們將幸福小站的二手家具，做最適當的運用。」新北市林口區區長廖武輝提到，此次個案服務來自各界關懷；當地里長持續關切個案、社會局媒合根基營造修繕住屋、幸福小站提供家具，這些都是改善弱勢族群生活的及時雨。

「只要大家有心，不管是出力或出錢，都可以成為我們新北市愛心大平台的一份子。」讓社會的資源能透過政府平台媒合，新北市社會局長李美珍說，近年來看見民間不少有愛心的企業、宗教團體在協助弱勢上不遺餘力，鼓勵願意貢獻資源者、需要資源協助者，都可以在新北市政府愛心大平台讓善心延續。

政府與民間協力，讓善的種子發芽茁壯、替社會帶來溫暖的芬芳，根基營造期盼可以透過繕循環，在修繕的公益路上結伴同行，讓善的循環持續轉動。董事長袁藹維期許：「繕循環逐漸朝平台化發展，除了可擴大服務弱勢需求，也能創造企業行善的機會。」以「善」為始，從個人、團體、到企業，每顆善心都可以化為社會良善循環的基樁，構築出更穩、更暖的世界。

翻轉生命不容易，但樂知始終沒放棄，需要各界善心人士的幫忙，讓「扶助街友就業自立計畫」能持續進行。線上捐助：https://reurl.cc/y6AX16