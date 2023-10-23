董座狂送百輛救災車往烏俄前線 收搶救傷兵畫面超激動

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烏俄戰爭持續超過1年半仍未歇，來自彰化的伸仁紡織公司董事長白璨榮，今年7月捐贈印有愛心「Taiwan can help」和國旗共48輛救災車輛及醫療器材物資前進烏克蘭，昨凌晨他收到LINE訊息，看見自己的救災車輛在前線救治傷兵，讓他激動到睡不著，將再加碼預計11月送抵烏克蘭。

白璨榮表示，凌晨4點的時候他收到LINE訊息，來自烏克蘭的友人傳來搶救畫面，可以看到中彈的士兵躺在救護車上接受治療，一旁還有看到他印製的愛心「Taiwan can help」和國旗，讓他心裡相當激動，他說，當地士兵說，該輛救護車已經救了5人，還要持續進入前線。

白璨榮今年7月收購台灣許多報廢救災車輛，並自掏腰包千萬元進行翻新，在車內印上2國國旗，首批運往烏克蘭的包括6輛消防車、20輛救護車、13輛四輪傳動車及9輛復康巴士，共48輛車。

白璨榮表示，他除了捐贈救災車輛外，還有各界捐贈的醫療器材、紙尿布和急救包等物資，也會一起隨船運往烏克蘭，他將再捐贈70輛救災車輛，目前都已經整備完成，預計11月就能送到烏克蘭。

白璨榮強調，戰爭很無情，儘管看到他所捐贈的物資發揮作用，但還是希望能夠停止戰爭，不過台灣人道援助他會持續進行，希望每輛車都能發會最大效能，讓烏克蘭感受到來自台灣最迅速、真誠的人道救援。