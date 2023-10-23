經濟成長放緩 9月工業生產連16黑

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經濟部23日公布最新工業生產統計，9月工業生產指數為89.6、年減6.72％，為連續16個月負成長，製造業生產指數88.81，年減7.01％，同為連16黑。經濟部表示，因全球經濟成長放緩，終端市場需求低迷，加上產業鏈持續庫存調整所致，但減幅已逐步收斂；綜計第3季製造業生產指數87.75，年減11.37％。

資訊電子產業方面，受終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存影響，電子零組件業年減9.38％，惟大尺寸面板因電視面板備貨需求挹注而增產，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，帶動伺服器生產上揚，生產指數續創歷年單月新高，年增3.93％。

傳統產業中，因全球經貿動能低緩，終端需求仍未明顯回升，業者設備投資保守觀望，致機械設備業年減14.44％、化學材料及肥料業年減0.43％、基本金屬業年減0.97％；汽車及其零件業則年增0.53％，主因國內車市買氣熱絡，多款新車改版上市熱銷，加上部分汽車零組件廠商受惠國內外訂單回升所致。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上國際品牌消費性電子新品陸續上市，以及歐美年終旺季備貨需求挹注，可望維繫我國製造業生產動能，惟全球經濟受通膨反覆升溫及貨幣緊縮的滯後效應影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險加劇，恐拖累全球經濟復甦步伐，進而影響我國製造業成長力道，需密切關注並妥為因應。