無人問津 國產署原址改建案第七度流標

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財政部國產署原址改建案23日開標結果第七度流標。官員表示，會再詳細檢討流標原因及開發方式。

國產署位於台北市光復南路，是中央廳舍首宗危老改建案。該案2021年5月首度公告招商，歷經更換地上權交換標的，由金華段換為南港段，之後又把權利金從原本的3.4億元大幅調降至2,559萬元，但仍無人問津。

該案原估總投資額估43億元，國產署原計畫今年若順利標出，可於2028年底取得總樓地板面積9,154.5平方公尺的新辦公廳舍。