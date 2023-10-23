前往主要內容
工商時報LOGO

無人問津 國產署原址改建案第七度流標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財政部國產署原址改建案23日開標結果第七度流標。官員表示，會再詳細檢討流標原因及開發方式。

國產署位於台北市光復南路，是中央廳舍首宗危老改建案。該案2021年5月首度公告招商，歷經更換地上權交換標的，由金華段換為南港段，之後又把權利金從原本的3.4億元大幅調降至2,559萬元，但仍無人問津。

該案原估總投資額估43億元，國產署原計畫今年若順利標出，可於2028年底取得總樓地板面積9,154.5平方公尺的新辦公廳舍。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 她月領3萬5「長期搭兩檔ETF」、27歲存到百萬！小資女揭存錢最難的兩件事

  2. 選前誰必漲？專家曝「22檔大選紅利股」還有3檔高股息ETF也可以參考

  3. 中鋼11月盤價「凍漲」 法人這樣看Q4鋼價

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。