零售、餐飲9月營業額續創同期新高 批發業連11黑

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經濟部23日公布最新批發、零售及餐飲營業額統計。9月批發業營業額為1兆683億元，年減3.8％，為連續11個月負成長；零售業營業額為3,747億元、為歷年同月新高，年增6.0％，連續25個月正成長；餐飲業營業額為835億元，同為歷年同月新高、年增15.8％，寫下17紅。

9月批發業營業額為1兆683億元，年減3.8％，主因全球經貿成長動能低緩，終端市場需求疲弱，客戶持續調整庫存，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減3.7％、11.5％及14.1％；食品、飲料及菸草批發業則因中秋烤肉商機及餐廳食材備貨需求增強，年增2.9％。綜計1至9月營業額為8兆6,483億元，年減9.8％。

9月零售業營業額為3,747億元，年增6.0％，主因疫後民眾消費動能回升，百貨週年慶檔期開跑，連假出遊以及中秋烤肉、贈禮商機挹注，致百貨公司、其他綜合商品零售業、食品飲料及菸草零售業、便利商店、布疋及服飾品零售業分別年增11.3％、31.4％、12.7％、8.6％及7.7％；汽機車零售業受惠汽車供應量能回升及新式車款熱銷，年增4.4％；資通訊及家電設備零售業雖有國際品牌手機新品上市挹注，惟因電腦、家電等消費性產品買氣持續偏弱，致年減4.4％。綜計1至9月營業額為3兆3,535億元，創歷年同期新高，年增7.7％。

第3季零售業網路銷售額達1,187億元，為歷年同季新高，年增3.7％，其中以電子購物及郵購業(年增3.4％)、布疋及服飾品零售業(年增26.7％)及綜合商品零售業(年增13.2％)貢獻較為顯著；而網路銷售額占整體零售業營業額比率為10.5％，較上年同季微減0.2個百分點。綜計1至3季網路銷售額為3,607億元，年增2.0％。

9月餐飲業營業額為835億元，年增15.8％，其中餐館業及飲料店業受惠中秋節連假帶動聚餐商機，加以部分業者推出各式行銷活動刺激買氣，致營收分別年增15.8％及11.3％；外燴及團膳承包業因旅運需求強勁，推升空廚營收成長，年增29.9％。綜計1至9月營業額為7,672億元，創歷年同期新高，年增22.6％。