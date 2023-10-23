《金融股》富邦金控連續13年榮獲「The Asset ESG Corporate Awards」

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【時報記者任珮云台北報導】國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》日前公布The Asset ESG Corporate Awards 2023獲獎名單，富邦金控已連續十三年獲獎，今年再度榮獲「最佳ESG企業白金獎(Platinum Award)」，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果備受肯定。子公司台北富邦銀行致力落實金融平權，以友善金融專案獲頒「最佳多元化與包容性獎(Best Initiative in Diversity and Inclusion)」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年起積極推動永續經營，連年獲得國際肯定，成果有目共睹，近年來更積極參與國際永續倡議，為RE100會員，承諾至2040年海內外全營運據點百分之百使用綠電，並通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，在投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成，為亞洲覆蓋率最高的金融機構，並於2023年加入自然相關財務揭露（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD），導入TNFD架構，積極展現全速奔向綠色的決心。富邦金控堅持永續經營的使命 持續引領台灣邁向淨零社會

富邦金控2021年提出「Run For GreenTM」ESG倡議計劃，持續於金融、非金融面發揮企業影響力。2023上半年綠色金融成果已達2.5兆元，並將投資/承保脫碳策略納入永續金融政策；在氣候風險評估上，富邦金控領先國內金融業，自2021年起連續三年發佈TCFD報告書，子公司台北富邦銀行、富邦產險亦各自於2023年發佈該公司首本TCFD報告書，其中，富邦金控及台北富邦銀行之TCFD報告書更獲得BSI Level 5+：Excellence 最高等級殊榮。富邦金控及子公司將持續透過精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，積極向2050淨零減碳邁進。

在非金融面，富邦金控持續響應聯合國「Sports for Climate Action 運動拯救氣候倡議行動」，將綠色循環概念導入賽事行銷，領跑體育賽事綠色轉型。並攜手長期贊助之四大馬拉松及各縣市政府，以「生態復育」為核心理念，為台灣造林減碳，計劃於2025年替台灣種下10萬棵樹，至今年7月已超前達標完成。富邦金控將秉持初心，為善待地球而動，持續精進永續經營表現，引導企業與社會大眾改變思維，共同朝向低碳生活邁進，成就台灣「新淨零」。打造無差別友善金融環境 台北富邦銀行獲「最佳多元化與包容性獎」肯定

台北富邦銀行長期深耕金融友善及平權，近年結合非營利組織、社會企業、學校等力量，主動與身心障礙族群溝通，從優化金融服務、金融教育培力及外部倡議著手，落實聯合國《身心障礙者權利公約》及多項聯合國永續發展目標(SDGs)，促進社會共融。

2021年迄今，北富銀陸續推出業界首創「分行手語翻譯服務」、優化視障客戶線上線下服務及製作視障簽名板等輔具、開發「心障者金融常用易讀手冊」等金融友善措施，並積極與同業分享，嘉惠身心障礙者。北富銀亦透過開辦聽語障、視障學子專屬小富翁課程，及為特教生規劃金融職能培訓與分行實習，及早養成其金融理財知識與就職能力，為身心障礙孩子未來紮根。

北富銀認為，唯有號召金融業共建友善環境，才能真正實踐金融友善及平權，故連續二年舉辦「金融友善倡議論壇」，廣邀海外專家、金融同業加入倡議，結合跨界之力翻轉金融環境。北富銀表示，此次獲獎彰顯北富銀致力發展多元身心障礙金融友善服務符合世界所趨，未來將秉持共融共好信念，持續串聯夥伴、深耕金融友善，實踐普惠金融願景。