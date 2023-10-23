台鐵公司化釀離職潮 王國材：未來薪資福利會更好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台鐵公司將在明年元旦掛牌，預估將有一波優退離職潮。交通部長王國材今天表示，除了會趕快訓練今年鐵路特考的員工外，他也認為未來薪資福利會比現在還要好。

台鐵企業工會理事長陳世杰日前告訴中央社記者，目前還有很多員工對公司化後相關權益及工作條件不清楚，有些人沒有信心，加上依據公司化條例，公司成立起6個月內，自願離退者可領最高7個月的月薪，估計超過2,000到3,000人想離開。

台鐵公司明年即將掛牌，台鐵局長杜微從今天起將赴各地舉行「台鐵公司化員工說明會」，與員工溝通。

交通部長王國材今天出席台灣青商會舉辦的「擦亮轉角安全 守護行人路權」記者會，他在會後接受媒體聯訪表示，台鐵目前有提出6+1的優離優退方案，考慮這個方案下，之前已經跟杜微討論，希望趕快訓練今年鐵路特考錄取的800到900名員工來補齊離職缺口。

王國材指出，交通部旗下的國營公司經營的都非常好，領到的獎金都是4.4個月，希望員工有信心一起來打拚，不要為了短期的6+1而離職，未來薪資福利都會比現在更好。

另外，針對捷運汐東線這周將招標，王國材表示，汐東線跟基隆捷運會共線，因此一定會一起蓋好。

王國材強調，不論是汐東線還是基隆捷運，都是交通部跟縣市政府政策，一定會落實。

王國材表示，在捷運建設期間，一定都會導致道路壅塞，因此建設單位會提出交通維持計畫給地方政府審查，交通部也會合作把整體交維計畫做好，努力把衝擊降到最低。