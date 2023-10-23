台灣第1位開火星車的人 NASA台裔工程師嚴正回母校演講

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台北市華興中學校友嚴正，美國太空總署噴射推進實驗室服務超過20年，還在NASA領導、操控毅力號火星車與創新號直升機，校方日前邀請嚴正返校演講，他勉勵學生不要害怕詢問問題，並努力嘗試困難的事，成為台灣第1位太空人。

華興中學介紹，嚴正留學美國獲得愛荷華大學博士，更在美國太空總署噴射推進實驗室服務超過20年，長期致力於應用機器人登陸火星的研究和開發，並參與多次NASA火星探測計畫，他領導的工作小組操控毅力號火星車與創新號直升機，對火星地質的科學研究有著卓越貢獻。

華興中學日前邀請嚴正以「來自火星的你！」為題，講解NASA準備730個日子的登陸火星計畫，當天有近600人在場聆聽，校方表示，嚴正一登場與大家親切互動，自拍一張大合照，炒熱現場氣氛，並播放人類火星探測器簡史與毅力號花費近7個月、3億英里旅程的登陸火星過程，邀請大家思考「火星上是否有生命？」

華興中學表示，國小5年級吳姓學生詢問，在華興學習對他到NASA有什麼影響？嚴正回應，受英語及數學老師啟蒙，他從數學系畢業，英語則已經成為自己現在使用的語言，他小時候很常發問，鼓勵學生不要懼怕問奇怪的問題。

高中二年級顧姓學生則發問，台灣若想發展太空科學，需要哪些科系的人才？嚴正說，他是台灣第1位開火星車的人，期勉學弟妹成為台灣第1位太空人，也強調成功之道無他，努力去嘗試困難的事，才能確定自己的興趣在哪裡，只要追隨自己的興趣，保持快樂的心情挑戰困難的事，相信夢想定能實現、成功。

校方表示，嚴正在華興的學習奠定成為科學家的基礎，校園生活則塑造其不怕挫折，勇於挑戰的性格，他奮鬥有成勵志的故事鼓勵無數青年學子，也念念不忘華興創辦人的裁培之恩，並感念培育他的土地與學校。

華興中學董事長蔣次寧表示，嚴正在火星上的成就是國人驕傲，其成長歷程不怕挫折，也提醒學生只要找對人生的方向堅持努力，便能實現夢想，期待學生透過嚴正的經驗擴充視野，勇於面對挑戰、開展人生。

華興中學校長曾騰瀧則感謝嚴正返校演講，也勉勵學生以嚴正為榜樣用心學習、發揮個人特質，思考未來方向，必能展翅上騰。