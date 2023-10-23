《金融》美債殖利率續升 投等債單周淨流出24.1億美元

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【時報記者任珮云台北報導】美國9月零售銷售與製造業成長高於預期，雖聯準官員最新論調相對溫和，但美債殖利率仍持續走升，影響債市投資情緒。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周三大債市資金皆呈淨流出狀態，其中投資級債資金單周淨流出24.1億美元，為主要債市中淨流出幅度較大者。

安聯投信表示，聯準會主席上周最新發言偏向鴿派溫和，不過部分經濟數據顯示美國經濟仍強勁，市場預期聯準會恐會將利率維持於較高水平更長時間，美國10年期公債殖利率單周走升30個基點並在上周盤中一度突破5%關卡，最後仍收於4.9%的偏高水位。觀察全球主要債市，走高的公債殖利率壓抑債券資產表現，各式債券資產過去一周皆走跌，其中又以美國投資級債與房貸擔保MBS相關債券單周跌幅較為明顯。

觀察總體經濟數據，安聯投信表示，9月份全球製造業採購經理人指數較前月微升，但仍處於擴張臨界值50以下。已開發市場採購經理人指數由前月的46.8至47.7，其中美國表現較佳、歐洲與英國則相對偏弱；在新興市場部分，採購經理人指數由前月的51.4降至50.9，金磚四國中僅巴西數據仍未達50，中國則在經濟政策刺激下再度來到50以上，但後續政策力道仍待觀察。

展望2023下半年，安聯投信表示，高利率會壓抑經濟表現，故配置上也偏好品質較佳的券種。在債券的配置與選擇上，目前信用債收益率較公債佳，且信用基本面仍穩健，建議可布局收益較佳的信用債，透過息收來累積報酬率；與此同時，因景氣衰退的疑慮仍未完全消除，布局信用債時宜聚焦評級較佳者，並可配置部分包括全球債與短年期債券做為防禦，平衡潛在的經濟衰退風險。