明新科大與大榮高中結盟 強化高雄學子多元專業職涯發展

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明新科技大學為提供高雄地區學子半導體科技人才多元培訓、升學與職業發展，校長劉國偉日前帶隊到高雄與大榮高中校長張簡助立共同簽訂「學生職涯輔導計畫策略聯盟合作」意向書，期許兩校合作辦理更多助益學子的互惠互動交流。

明新科大校長劉國偉表示，半導體產業是台灣的經濟命脈，為滿足業界專業人力殷切需求，2019年於校內建置「半導體封裝測試類產線示範工廠」，讓學生在校就能熟悉產業的作業環境和機具設備，更在2021年3月率全國之先成立半導體學院。

劉國偉指到今年底已投入1.4億經費，規模更大的「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地」將落成啟用。此次雙方締結職涯輔導聯盟後，將強化輔導學生在技職教育務實致用產業密合的教育理念，提供產學攜手合作及教育資源整合，特別在半導體產業落實人才培育與專業技能精進的技職教育精神。

大榮高中校長張簡助立表示，該校1958年成立，2017年改制完全中學，期間培育許多製造工業技術人員至國內、外工作與服務，並深受各界好評，與明新科大合作結盟，讓技職教育教學資源共享，培育學生更多元更專精的專業技能與未來職涯發展，特別是南台灣學生在半導體產業技職教育專業銜接，可以為雙方量身訂做彈性而多元的互助方案。

明新科大入學服務處處長古旻陞表示，技職教育以學生就業導向為目標，學校致力推展與產業結合，學生入學即就業。此次簽訂策略聯盟即是結合課大端、高中端與企業，三方合作產學攜手計畫，由企業下訂單預約人才，開設半導體領域的「就業導向產學攜手專班」，產業與學校合作強化學生職場競爭力，更讓學生可以同步就業與升學，鼓勵學生勇敢逐夢。