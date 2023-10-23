鼓勵企業實踐淨零碳轉型 新北單案補助最高150萬

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新北市經發局今年推出「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，協助轄內工業、服務業等團體導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，以發展「智慧零碳建築」為核心，鼓勵業者建立示範場域，依申請廠商建置成本，補助額度不超過建置總經費45％，每案最高補助金額150萬元，總補助經費達300萬元，11月15日前可申請補助。

經發局長何怡明表示，新北市身為工商首都，公司、行號及工廠登記數量高達30萬家，且去年度住宅用電最多87.8億度（41％），其次為服務業用電64.6億度（30％）、工業部門用電61.7億度（29％），服務業加上工業部門合計近60％。

何怡明說，在面對全球快速變動的淨零趨勢，企業減碳將是成敗的關鍵。企業在面臨淨零碳議題，不僅是責任和義務，在提升企業形象、節約成本以及促進創新各個面向均具有其重要性，更是實現持續經營和長期發展的必然選擇。

經發局說明，為達到2050年淨零碳目標，新北市除了成立「新北Net Zero碳健檢中心」提供企業諮詢並輔導碳排減量外，冀望透過補助示範計畫，攜手新北轄內企業實踐淨零碳轉型，亦盼成為日後各企業導入智慧微電網系統之標竿示範場域，創造新北永續宜居的環境。

經發局補充，今年淨零碳示範場域推廣補助計畫，補助對象為登記新北區內公司、工廠、法人或團體及公私立大專院校，且契約容量51kW以上之電力用戶且具備太陽光電發電系統、儲能系統及能源管理系統設置能力，補助額度不超過建置總經費45％，詳細資訊可至新北市政府經濟發展局官方網站查詢（https://www.economic.ntpc.gov.tw/Custom/111年度新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫）。