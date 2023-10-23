限量珍藏！「百威金尊啤酒Ｘ金馬60屆聯名禮盒」璀璨登場超獨特內容曝光

第60屆金馬獎將於11月25日舉行，指定啤酒品牌「百威金尊啤酒」，以「用心為此刻」為主題，推出兩款象徵豐收與歡慶時刻的「百威金尊Ｘ金馬60聯名禮盒」，向所有華人影業致敬！其中「360金穗花藝版」禮盒於全省指定7-11限量門市販售，另外「金色紙雕精裝版」禮盒則於家樂福、大潤發、愛買限量販售。

百威啤酒表示，行銷全球80多個國家的美國「百威啤酒」，因堅持品質與創新兩大原則，加上獨家二次完全櫸木發酵的工藝技術，釀造出色澤清澈金黃、泡沫細緻、口感清爽順暢有勁的完美啤酒，贏得了全世界消費者的青睞，更獲得 啤酒之王（KING OF BEERS）的美譽。而「百威金尊」更是啤酒市場上難得一見的單一品種麥芽啤酒，其甘醇清爽的口感，帶有淡淡的獨特麥香及玫瑰香，不但增添食物風采，清甜尾韻更凸顯料理精髓。金黃色酒液和香檳瓶似的外觀，讓百威金尊在眾多啤酒中顯得氣度不凡。單一純粹，更是「百威金尊啤酒」一貫的理想與信仰。堅持精選單一品種麥芽，嚴格把關每一道工序，打造出純粹豐郁的口感，就如同幕前演員與幕後製作團隊，每個人皆努力扮演好自己的角色，過程中用心為每個場景、情節而努力。此刻於第60屆金馬獎前夕，「百威金尊啤酒」為傑出的電影工作者們舉杯歡呼，「百威金尊Ｘ金馬60聯名禮盒」便是向所有電影人致敬的用心耕耘之作，獨門麥汁提煉工藝剔除殘留雜味；金色麥穗象徵著金馬榮耀，每一滴百威金尊都是對電影人的最高讚揚。

「百威金尊Ｘ金馬60聯名禮盒」共推出兩種版本，其中「360金穗花藝版」禮盒為入圍者及媒體贈禮，整體外觀以金色圓柱透明包裝呈現，內部精心佈置花卉，宛如精品櫥窗，一眼便感受到其高品質與獨特之處；而通路販售版的「金色紙雕精裝版」禮盒，內含8瓶330ml罐裝百威金尊，正面巧妙以紙雕呈現金馬意象，表達尊榮大器視覺感受。兩種禮盒均附贈環保餐具組，除代表對環境關懷、為永續盡一份心力外，也象徵百威金尊是搭餐的好夥伴。

各項優惠活動方式及各禮盒數量請依照各門市為主，詳情請見百威官方網站：https://lihi3.cc/mqYFo

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