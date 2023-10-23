新冠與流感季節 打造健康家居的必要要點

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在全球疫情期間，人們通過勤洗手和佩戴口罩等防疫措施，有效減少新冠病毒的傳播。這些措施不僅改變人們的生活習慣，還使得各類感冒傳播率大幅下降。然而，隨著防疫觀念的轉變和社會逐步重新開放，包括流感在內各種感冒疾病卻逐漸抬頭。在這樣的背景下，醫療院所再次迎來擁擠的景象，甚至勝過疫情爆發前的狀況。

值得注意的是，儘管防疫措施的普及依然有效，但人們在社交、工作和日常生活中的接觸頻率增加，使得感冒病毒有更多的機會傳播。尤其是季節交替時，氣溫變化和人群聚集等因素都促使感冒病毒的傳播速度加快。在這種情況下，室內空氣清淨機的作用變得至關重要。

有越來越多的文獻指出，很多感染時機常常在「居家環境」，而非「戶外或工作區域」，因為有時帶著感染源的飛沫或懸浮微粒可能跟著我們的衣物回家，對家人健康造成威脅。透過有效過濾居家環境中的空氣，空氣清淨機有助於減少懸浮微粒和病毒的存在，降低感染風險，特別是對於家中嬰兒、老人或免疫系統較弱的成員。

然而，並不是所有的空氣清淨機都能夠有效濾除空氣中的病毒，關鍵原因在於懸浮微粒的顆粒大小。常見的過敏原如塵蟎、毛屑、花粉，都在20微米以上，有的感冒病毒卻可以小到將近0.1微米。

隨著健康意識抬頭，人們對去除空氣中的「過敏原」越來越重視。目前的空氣清淨機普遍能有效過濾空氣中大小超過2.5微米的粒子（PM2.5）。然而，考慮到病毒顆粒比2.5微米小得多，一般的空氣清淨機有效過濾病毒，因此Green HEPA濾網的特殊性也因此備受矚目。

美國空氣清潔協會對高效濾網（High-efficiency particular air, HEPA）的定義是能過濾空氣中99.97％的0.3微米懸浮微粒。而Green HEPA則基於更嚴格的標準，通過韓國KCL實驗室認證，能過濾0.01微米粒子，並且濾除率達到99.999％，這使得它能有效過濾0.1到0.5微米的病毒顆粒。

Green HEPA獲得歐洲過敏研究基金會（ECARF）的認證，被證實能夠改善過敏族群的生活品質。同時，它也經國內權威長庚大學新興病毒感染研究中心證實，具有抑制A、B型流感、冠狀病毒（229E）活性99.99％的能力。

未來在選購空氣清淨機時，建議確認濾網是否為Green HEPA，以確保能有效過濾空氣中的新冠病毒以及A、B型流感病毒，為室內空氣質量提供更有效的保護。王貫寧醫師整理幾個在選購空氣清淨機時的小撇步：

1. 選購搭載國內外專業實驗室認證、能抑制病毒、消滅過敏原的濾網的空氣清淨機。若要完整過濾病毒，特別選用Green HEPA濾網至關重要。

2. 根據空氣動力學，房間與房間之間的空氣難以直接形成對流，因此需根據家裡空間增購至合適數量，因此一個房間一台的配置可達到最佳空氣濾淨效果。

3. 建議選購分貝數較低的空氣清淨機，這樣可以在睡眠時減少干擾。

除了勤洗手、戴口罩外，關注家居空氣品質同樣至關重要。這樣才能確保家人和孩子的健康與安全，免受新冠、流感與各種病毒的威脅。實驗數據來源可參考：https://www.coway-tw.com/news-detail/greenhepa