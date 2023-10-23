翻轉彰化偏鄉教育 媽厝紫葡小書屋落成啟用

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翻轉彰化偏鄉教育！由彰化縣政府、逢甲大學建築學院、富宇慈善基金會與中華民國逢甲建築協會聯合贊助興建的「媽厝紫葡小書屋」，今(23)日於彰化媽厝國小正式落成啟用。

延伸媽厝國小教學空間，「媽厝紫葡小書屋」規劃舒適的數位閱讀環境，先後引進博幼基金會課後照顧，和彰師大「遠哲科學營」教育資源，扎根科學教育的同時，也提供弱勢生及水上運動團隊課後照顧和學業輔導，並將部分空間營造成童軍木章訓練基地，推動探索課程的體驗教育。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，媽厝紫葡小書屋在規劃之初，就和學校、社區緊密連結，不只帶給學生更多的學習資源，也將結合社區在地產銷，成為青農創業和對話的基地，為學校和社區帶來更多的服務和發展的可能。

「媽厝紫葡小書屋」是逢甲小書屋系列在彰化的第1座，也是富宇慈善基金會贊助興建的第5座小書屋，由逢甲建築學院師生進行基地測繪、動員媽厝國小家長委員會與地方仕紳，了解在地文化、校園環境與使用者需求後，從閱讀學習、水上活動、童軍課程及課後照顧等方向著手設計。

逢甲大學副校長黎淑婷說，逢甲小書屋走到現在歷經10年，紫葡小書屋是逢甲小書屋系列的第16座，每一座書屋的背後都是一份感動，也希望每一座書屋都能發揮在地的影響力，帶給孩子更多自信和支持，與鄰里一起共好。

「媽厝紫葡小書屋」建築使用貨櫃作為結構本體，以輕鋼構搭建出2層樓的建築，室內空間約46坪，規劃書屋客廳、閱讀區、藏書區、多功能課輔區、廚房、吧台和戶外平台等空間，呼應學童學習和課後照顧的需求。

彰化縣長王惠美表示，媽厝國小沒有六都的資源，但教育不輸六都，感謝富宇、逢甲，還有地方仕紳完善了小書屋的建置，給孩子們第二個家。

「媽厝紫葡小書屋」花費近600萬元打造，其中富宇慈善基金會認捐建築主體興建共325萬元，彰化縣政府協助爭取教育部補助50萬元、以及補助書屋裝修設備100萬元款項，另由媽厝國小家長會及地方善心人士贊助經費35萬元，還有如桂全機械、永盛鐵工廠、立信工程顧問、煒捷車業、益生液化石油氣分裝場、昱泓工業、晟禹工業、佳昇工業、崧宏貿易、大嘉衣業、媽厝國小家長會等善心企業捐贈景觀植栽及建材。