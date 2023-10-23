董座帶人砸蛋抗議！遠航大樓拖3年今開拆 交長：算滿皮的

遠東航空停飛3年多，其位於松山機場旁的遠航辦公大樓今（23）日開始拆除，，前遠航董事長張綱維率領10多人到場砸雞蛋抗議，還發千字文抗議。交通部長王國材表示，該案已經拖3年，3年松山機場也一直請它搬離，「（遠東）算滿皮的。」預計用100天時間把這棟73年的建築拆除。 遠航員工自救會日前發布新聞稿表示，拆除當天計畫在遠航總部發起「誓死捍衛家園」活動、「蛋洗怪手」。張綱維今日一早也率眾頭綁「守護家園」紅頭巾靜坐抗議，並以「遠東航空，罪不至死」為題發表千字聲明抗議。 交通部民航局今日上午則發新聞稿表示，遠航土地一直未清空歸還，去年經法院判決確定，台北地方法院今日強制執行拆除遠航辦公大樓，台北站依法代履行拆除作業。 王國材今日在青商會「擦亮轉角安全，守護行人路權」記者會後接受聯訪，表示遠航2019年年底無預警停航，民航局2020年6月撤銷其許可，遠航現在總部在松山機場的場地，是2020年3月就到期，松山機場也一直請它搬離，「算滿皮的。」 王國材說，今年6月遠航本來也要搬，遠航又說時間到今年8月31日，但也沒有搬。因此交通部就按行政程序，由法院裁定、執行，今天就是執行，把這棟73年的建築用100天時間拆除。