周年慶遇氣溫下探 百貨冬被賣破千條、名牌雙人被下殺3.5折

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10月強檔周年慶多家於上周四（19日）起開跑，遇到連日氣候降溫，男女裝大衣、外套、冬被等禦寒商品大賣，新光三越四天以來冬被賣破1000條、桃園遠百26折冬被民眾也瘋搶，買氣旺旺。

新光三越台北信義新天地觀察，近日氣溫降低，顧客採購服飾意願增加，上周五（20日）起周年慶開跑以來，多以棉Ｔ、單寧外套受歡迎，還有川久保玲COMME des GARCONS的支線CDGＸThe North Face聯名系列在A11獨家販售；另平常需要代購的Nike Dunk Low熊貓款，也於今（23日）於A11 NIKE再追加100雙限量。彩妝部分，昨兩天假期脣膏銷售佳．開跑4天共賣破3000條，防風外套銷量增加2成，其中The North Face棉T聯名爆款開店10分鐘完售，另在近期降溫下，冬被也賣破1000條，被胎銷售成長16%，其中金安德森推出100%長纖蠶絲雙人冬被，特價8980元，下殺3.5折。

桃園遠百觀察，疫情解封後，民眾出國頻繁，其中韓國Samsonite LITE FRAME行李箱24吋大賣，另近期早晚溫差大，禦寒商品詢問度高，首日限定商品寢室物語「98D御璽羽絨被」熱銷一空，冬被折數可達26折。

微風信義周年慶上周四（19日）開跑以來，精品及珠寶開紅盤，DIOR MEN完整展售Kim Jones設計全新作品，及ONITSUKA TIGER鬼塚虎旗艦店新開幕，販售全新女性支線OTIGER系列，拉抬業績成長5成。

微風松高今年大改裝就位後，以概念、旗艦店型態登場，其中Jordan推出3款限量鞋吸引球鞋控搶購，宜得利家居也加碼抽北海道機票，預估此次松高周年慶單店整體較去年成長30%。Breeze Super南山店仍以日本麝香葡萄福袋最熱銷，周慶首日上午即熱銷百組，上周六（21日）也有91公斤以上的大目鮪現場現切現賣，吸引消費者關注。