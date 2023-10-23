高年級限定福利又來！這筆補助至少加碼1.2倍「月領多2,000」

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【旺得富理財網 黃順德】截至今（2023）年10月22日止，租金補貼2.0申請戶數已逾49萬戶，適用族群也放寬到18歲，預估擴大照顧50萬戶租屋族群，其中65歲租屋族屬於社會弱勢族群，不但可以申請租金補貼，還能加碼1.2倍，若同時具有兩種身分，將擇高補貼。

符合租金補貼申請條件者每月補助2,000至8,000元，4類人補助額加碼1.2至1.8倍，其中包括下列：

▲單身青年，只要成年40歲以下單身，租金補貼加碼1.2倍。

▲新婚家庭，在租金補貼申請日前2年結婚的新婚家庭，租屋補助加碼金額則提高至1.3倍。

▲育有未成年子女家庭，依育兒人數不同，補貼金額也所有不同，家庭育有1名未成年子女可領取1.4倍加碼補助，而後每增加一位小孩多給0.2倍加碼。

▲經濟或社會弱勢，若有低收入戶及中低收入戶身分，租金補貼則加碼至1.4倍，其他如65歲以上長者、身心障礙者、原住民、災民、遊民、特殊境遇家庭、受家暴或性侵受害者及其子女。

若65歲以上無自有房產的租屋族申請租金補助，其身分適用第二級補貼，在台北市租金補貼上限為5,000元，65歲以上老人符合社會弱勢條件加碼1.2倍，可領到6,000元補貼，若同時具經濟弱勢身分，擇優補貼加碼1.4倍，則能獲得7,000元補貼。