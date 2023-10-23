林修銘：台企擁有快速應變力 可快速調整生產基地

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台商傳出遭中國大陸查稅，外資又賣不停。臺灣證券交易所董事長林修銘，20日接受CNBC電視專訪時信心喊話指出，台企具有快速應變的能力，調整部份生產基地至其他區域；由外資長期穩定對台股維持持股市值40％，可見外資對台股充滿信心。

林修銘接受專訪時首先回顧上個月的美東拜訪，共拜會18家機構，種類多元，拜訪成果豐碩，且與兩大交易所在ESG及碳交易方面將有極大的合作空間，這是證交所融入國際金融界與提升能見度的重要一步。證交所對於引進外資相當重視，並致力於提供創新的措施與對外資的服務。

基於台股今年以來的卓越表現，林修銘提到，台灣加權股價指數今年以來漲幅表現位列亞洲第二，僅次於日本；近三年指數漲幅將近40％，表現極為亮眼。

他指出，上市公司營收連續五個月成長，前三季營收及上半年稅前獲利為史上第三高，上市公司營收獲利表現為臺股抵禦外部壓力提供了堅實韌性，以及反映投資人對台灣市場的信心。

台灣資本市場一直是外資的焦點，在回應如何應對地緣政治議題時，林修銘強調，台灣資本市場的穩定性與產業供應鏈的韌性。經濟基本面佳即能吸引資金來臺灣投資。

同時，台灣企業具有快速應變的能力，調整部份生產基地至其他區域，展現堅實的營運韌性，由外資持有集中市場股票占總市值比例均長期穩定地維持約40％，可見外資對台灣資本市場的信心。

談及證交所的發展策略與未來願景，林修銘表示，交易所的角色不能安於滿足現狀，如何維持台灣資本市場的競爭力，將資本市場帶往國際化的方向，一直是證父所思考與努力的目標，資本巿場支援政府產業政策、協助實體經濟，在維持既有訊息通訊技術（ICT）產業與ETF競爭力的前提下，未來證交所將以創新驅動模式，推出多元化「產業」、「商品類別」及「資金來源」等三大發展策略」。

多元化產業策略包含重劃產業分類、鬆綁創新板規範及強化生技產業的發展，預期今年IPO家數超過40家、朝向45家之目標；多元化商品策略包含順應全球趨勢推出多元內涵產品及新種ETF、協助主管機關進行REITs修法改革與擴大REIT標的；最後則為多元化資金來源，穩固美、歐主要既有資金來源，並開發新的資金來源，展現證交所持續吸引外資資金的決心。

此次CNBC電視專訪，林修銘闡明證交所的發展策略與未來願景，以及對多元化市場需求的回應。證交所將繼續積極發展，成為全球金融市場的重要參與者，致力於為國際投資者提供更多機會，並進一步提高臺灣市場的全球地位。