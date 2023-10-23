美國晶片管制升級 多家中企搶在禁令前下訂單

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美國日前擴大對中國晶片管制禁令。分析指出，這除了是為去年的管制令「堵漏」外，本次沒有再針對華為、中芯國際施壓，已是各方博弈後的平衡結果。此外，一些中企已搶在新禁令前多下訂單。

美國商務部工業安全局（BIS）當地時間17日發布公告，擴大對中國出口先進晶片的管制範圍，直接阻斷半導體大廠輝達（NVIDIA）賣到中國等地的「特供版」A800和H800晶片；擴大荷蘭曝光機企業ASML不可對中國出口機型的範圍；此外，還將中國的壁仞科技（Biren）及摩爾線程智慧科技（Moore Thread）及子公司加入「實體清單」。

最新一期財新週刊報導，半導體行業資深人士分析，這次新的管制文件最大的影響，首先是輝達等美國公司不能再用變通辦法向中國銷售高算力晶片，其次是加大限制中國公司的先進晶片流片（通過一系列製程的試生產晶片）。

相較於2022年版美國的晶片限制令，當時雖然也是要卡中國的算力，但市場還有一些迂迴空間，這次則是「堵漏」。

報導引述一名熟悉中美半導體政策的人士說，除了卡先進算力，美國這次沒有額外針對華為、中芯國際再施壓，已是各方博弈後的平衡結果。

今年上半年，市場已屢次傳出美國欲在7月升級晶片出口管制，此後中美兩國高層頻繁會面，市場對此也有心理準備。

此次管制新規發布當天，輝達在中國銷售的A800和H800晶片已經停止接單，至於此前的訂單，在新規發布後30天的寬限期內仍可交付。

據報導，中國許多人工智慧（AI）創業公司早已展開行動，透過服務企廠商、囤卡的中間商、外貿代理人等各種管道溝通，確保之前的訂單不被取消，同時試探能否短期內獲得更多晶片。

一家AI公司創始人說，他手裡的訂單都是一個多月前下的，當時聽說美國將升級管制，就將下訂的AI計算機數量由幾十台增至上百台，目前鎖定200台，確保公司未來1至2年的AI訓練需求。

各方搶貨之下，先進晶片的價格竄升。一名網路大廠內部人士透漏，單張H800的報價已從人民幣21萬元（約新台幣92.4萬元）上漲到35萬元至40萬元。

報導並引用市場調研機構Counterpoint估算，目前中國企業在生成式AI等領域落後全球同行大約2.5至3年，雖然晶片獲取並不是決定性因素，但中國與全球同行的這一差距，將在未來幾年繼續拉大。