鴻華先進11月創新板掛牌 今年營收拚兩倍增

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鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）規劃於11月創新版掛牌上市，23日舉行上市前業績發表會，由總經理李秉彥親自主持，現場亦規劃一系列電動車款展示、試乘駕體驗。公司看好，隨新車量產效益，今年營收較去年將兩倍成長。

鴻華先進科技資本額為159.13億元，2022年營收2.96億、稅後淨損13.57億；2023年上半營收2.96億、稅後淨損8.96億，其營收來源主要為車型銷售，後續在乘用車、商用車雙重挹注下，將為鴻華先進營收帶來顯著成長。

鴻華先進看好，未來結合鴻海集團全球布局能力，公司這架「隱形戰機」將正式升空，為全球電動車客戶提供彈性、客製化的CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業服務模式。

鴻華先進科技資本額為159.13億元，2022年營收總計新台幣2.96億、稅後淨損13.57億；2023年上半營收2.96億、稅後淨損8.96億，其營收來源主要為車型銷售，後續在乘用車、商用車雙重挹注下，將為鴻華先進營收帶來顯著成長。

公司商標被外界譽為「隱形戰機」的鴻華先進，近三年來推出多款原型車，李秉彥指出，面對快速變動的電動車產業，鴻華先進除在短時間內找到最佳商品發展策略與商務模式，目前MODEL T將持續規劃後續應用及推進海外市場，首款乘用車MODEL C也完成相關認證、領牌，準備批量交付客戶。

MODEL B原型車推出後，獲得外界一致好評，今年鴻華先進根據客戶的反饋，將設計進一步優化，並完成量產版的招商車；此外，團隊也在MODEL B既有基礎上，增加雙電機四輪驅動的性能版，預計2024年第四季進入量產。

有關外界關注的客戶爭取方面，李秉彥表示，鴻華先進在鴻海集團全球布局高度上，將會「立基臺灣，放眼全球」，未來會前進主要海外市場，比如美國、歐洲以及東南亞等地，目前幾個合作案還在客戶保密期，若有最新消息，會第一時間跟外界分享。

談及鴻華先進造車的速度，李秉彥指出，電動車是一個很複雜的系統，相較於傳統車廠通常要花上48至60個月才能完成一部車的開發，鴻華先進展現的高效率與速度，不只是在台灣是唯一，在全球也是前段班的水準。