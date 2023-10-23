賴昇楷｜台股護盤力道不弱 留意6檔潛力股

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上周包括以巴衝突加劇、美國擴大AI晶片禁令、美國10年期公債殖利率持續走高逼近5%…等外部利空接連來襲，台股大盤全周下挫341點，且因上周五（10/20）美股四大指數續收中黑，費城半導體指數及那斯達克指數率先收破短線支撐（10/6長紅棒低點）浮現破底危機，使得今天台股再次被拖下水，終場大盤收跌189點、櫃買指數收跌0.49%。

外部利空一波未平一波又起為台股護盤者聯盟（政府基金+內資大戶）帶來維持大盤區間整理格局（下緣約16,200）的壓力，不過今天指數雖然下跌，但是上市櫃合計漲家數卻和跌家數差距不大，而大盤與櫃買指數成交量都來到近乎窒息量的水準，也暗示盤面殺低力道已經相當有限，有鑑於八月中旬及九月下旬見到同樣的成交規模都是波段的相對低檔區，因此這個位置無須殺低。

在國際股市利空不斷下，台股想逆勢而為機率不高，然而台股自Q3以來屢次破線破底後總能重組攻勢化險為夷，最後甚至超車絕大多數國際股市，可見低檔存在特定買盤加持而且護盤意志很強，搭配Q4總統選戰升溫、傳統銷售旺季來臨、美股陸續公布財報（本周將有亞馬遜、谷歌、臉書公佈財報，目前市場預期多數科技大廠財報應該不錯），依舊看好台股多頭力道可望逐步增強，短線可留意6檔潛力股：

1.十銓：B2B專案訂單（國際原廠釋出的客製化伺服器委外合作訂單）持續出貨，推動前9月累計營收來到108.72億元，年增119%，創歷史同期新高。看好5G、AI、伺服器對高速高頻寬記憶體需求，將持續積極耕耘B2B領域DDR5/SSD的技術整合，逐步提升營收貢獻，加上記憶體（DRAM及Nand Flash）景氣Q4谷底翻揚，未來營運成長可期。

2.威剛：記憶體模組廠，前三季稅前EPS為4.05元，9月營收33.4億，轉為年增3.9%。全球三大廠大幅減產效益浮現，公司看好Q4到明年上半年記憶體價格沿路上漲，明年進入為期二年的記憶體多頭格局。集邦科技報告預期第四季NAND Flash合約價漲幅達8%〜13%。

3.昇佳電子：感測IC設計廠，深耕非蘋品牌手機，近年持續提升高階機種的滲透率。上半年EPS為5.37元，Q3受惠各大品牌旗艦款備貨，採用的感測器規格升級，將推升營收與毛利率。年底將再推6軸陀螺儀產品，預計將在明年下半年開始貢獻營收。

4.原相：（1）影像感測器以及影像應用IC設計廠，上半年EPS 1.56元，第三季光學及電競滑鼠成長動能強，推升單季營收攀升至15.94億，季增14.3%，年增30.4%。（2）任天堂Switch遊戲機系列後繼機種Switch 2可望於明年推出，為公司明年營運帶來成長新動能。搶搭AI浪潮上，主要瞄準邊緣運算布局，將影像透過影像感測器傳達到後端。車用包含手勢、光學手指導航（OFN）等多樣化產品，隨著設計案增加，今年營收貢獻穩定成長中。

5.雙鴻：（1）受惠NB及VGA訂單增溫，加上伺服器液冷CDU（冷卻液分配裝置）與液冷散熱水冷板放量，Q3營收攀升至34.93億（季增34.5%）。（2）輝達H100 GPU的3D VC產品認證中，認證通過後Q4開始出貨，將帶動Q4營收維持季增，H2毛利率維持優於H1。

6.晶豪科：利基型記憶體IC設計廠，去年以來持續去化庫存，與晶圓代工廠長約於年底到期，明年投片成本會貼進現貨市場，加上全球三大記憶體廠減產效應顯現，預期DRAM和NAND現貨價及合約價Q4起會持續走揚到明年H1，將帶動營運谷底翻揚。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。