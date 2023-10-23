國輻中心光源啟用30周年 陳建仁、李遠哲同台勉勵

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「國家同步輻射研究中心」（國輻中心）23日舉辦「光源啟用30周年」慶祝活動，包括行政院長陳建仁、前中研院長李遠哲都出席盛會，陳建仁期勉國輻中心以特有的科技力，成為台灣產學研的關鍵助力，厚植台灣科技發展的基礎。

陳建仁今天提到，台灣光源與台灣光子源不僅是推動先進材料發展的關鍵光源、癌症檢測與生醫製藥的神兵利器，也是邁向淨零碳排的關鍵鎖鑰之一，在台灣各類科技研發領域中，都有國輻中心的貢獻。

他說，國家同步輻射研究中心是台灣大型實驗設施，30年來有很多科研成果，澳洲多年前要建加速器，很多元件就是先在台灣測試成功的。

目前平均每年有來自20個不同國家、2000多位研究人員、共1.2萬人次前往國輻中心使用優異加速器光源研究，隨著台灣光子源實驗站陸續建造完成，使用率持續增長中。

李遠哲指出，他從1983年起擔任「行政院同步輻射研究中心指導委員會」委員，2003年國輻中心法人化後，持續擔任中心董事至今，與國輻中心結下數十年的緣分，一路走來見證台灣加速器成就，從無到有，從早期接受世界加速器專家學者的協助，如今憑「台灣科技力」站上頂尖科技國家之列，並提供其他國家技術協助與交流，期望國輻中心持續作為「光源先鋒」，不斷光耀台灣、光耀世界。

國科會副主委林敏聰表示，40年前國輻中心成立，當時正值經濟轉型與竹科創立初期，假如沒有政府長期投資科技發展的遠見與魄力，以及多位重量級學者的傾力促成，台灣絕不可能有今日的加速器技術與研究成果，很開心見到生醫、綠能與半導體等研究領域，都有「沾」到國輻中心的「光」，期盼產學研界與政府持續攜手努力，為台灣科技再創「光芒萬丈」。

國輻中心主任徐嘉鴻則指出，在政府的長期支持下，國輻中心同仁積極挑戰各項加速器光源技術，光源啟用30年來台灣產學研各界及全球用戶，使用台灣光源與台灣光子源，締造許多頂尖研究成果，未來將在現有的成果上，持續推進基礎科學研究與尖端科技創新，並強化產業鏈結，期盼國輻中心同仁堅持使命，再拚30年。