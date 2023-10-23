台南市區14路公車離峰導入9人座小巴 黃偉哲試乘這樣說

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現行的台南市區14路公車因離峰時段只有3、5人搭乘，加上繞行安平五期重劃區時採單邊設站，部分站點有去無回造成不便，市府交通局促請公車業者與多元計程車業者異業結盟後，11月1日起將導入2輛全新9人座小巴，並調整路線、加密班次，一旦成效良好還將擴大其他路線。黃偉哲今天試乘後稱讚說，小巴公車坐起來比他的公務車還舒服。

黃偉哲表示，疫情結束後公車族逐漸回流，但全國都面臨大客車司機短缺問題，因此特別指示交通局與客運業者合作，研議改採9人座小巴營運公車路線，只要持有職業小客車駕照即可駕駛，讓調度更有彈性又可增加班次。

交通局長王銘德指出，現行的14路公車採單邊設站方式繞行安平五期重劃區時，部分站點有去無回造成不便，此次針對14路公車調整路線，也是市區公車路網優化的一環，將安平區公所、億載金城、地方法院等重要地標改為雙邊設站，並新增平通路「怡平公園」及文平路「慈濟高中」等站，提供更便捷的公車服務。

王銘德還說，交通局促成市區公車業者與多元計程車業者異業結盟，在上午10點到晚間7點30分的離峰時段，改採全新9人座小巴營運，不僅可以降低營運成本，行駛也更有效率，調整後的14路公車，將由每天32班次增為50班次，預計11月1日正式上路。

此外，9人座小巴公車上還比照大型公車設置電子票證刷卡機及站名播報系統，也可在大台南公車APP查詢車內剩餘座位；至於上、下午尖峰時段則維持大型公車行駛，以滿足不同時段學生與年長者的乘車需求。

台南市公共運輸處處長吳俁之強調，新上路的14路公車，起訖站為台南火車站至慈濟高中，單趟里程10.8公里，行駛時間約30至40分鐘，另比照市區公車使用市民卡可享平日半價、假日免費優惠；持「市民卡－敬老卡」或「市民卡－愛心卡」可免費搭乘，還可購買TPASS月票，最低每月299元即可無限次搭乘大台南公車所有路線，歡迎市民朋友多加利用。