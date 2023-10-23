市場緊張氛圍籠罩 外資上周提款台股近18億美元

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受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表偏向鷹派談話，美10年期公債殖利率走高、以巴衝突等因素影響，使得美股震盪整理，新興亞股也遭拖累。

中信投信23日指出，新興亞股上周全面呈現下跌局面，以越南下跌4％最重，其次是泰國的3.5％跌幅、及南韓的3.3％跌幅；另從上周資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超南韓2.1億美元居冠，而對台股、印度、泰國、印尼、菲律賓都是賣超，尤以台股遭賣超17.7億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額136.4億美元，接著是南韓的52.7億美元；賣超則以泰國的48.0億元最多，再來則是台股賣超41.4億美元。2023年以來，亞股以台股漲15.50％最強，再來是越南的9.30％及印度的7.49％，但泰國跌16.14％最弱，其次是菲律賓的6.96％跌幅。

中信成長高股息（00934）ETF經理人張圭慧表示，台股短線受到以巴衝突升溫、美國擴大晶片禁令等雜音干擾，呈現區間震盪，市場緊張氛圍籠罩，不過隨著基本面轉佳，加上重要法說針對財報與展望皆釋出正向訊號，有助穩定投資氣氛，對台股後市仍維持樂觀看法。

張圭慧認為，本周將進入美國超級財報周，市場關注微軟、亞馬遜等科技巨頭的營收表現與未來展望，將牽動相關供應鏈的表現，因此在重量級科技股財報尚未公布前，預期股市將會持續弱勢盤整格局，建議投資人在操作可採取下檔具股息防護，上方具成長動能之投資組合。

越股上周收 1108點，較前一周下跌 4％。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期市場消化政府調降全年GDP預期值的影響，使得市場氣氛相對悲觀，短線指數跌破年線，更需時間整理，惟觀察基本面狀況，並未有太多的變化，復甦論調仍維持不變，且央行寬鬆態度也未見鬆動，銀行間的隔拆利率維持在低位，因此在短線基金策略操作上，先做好現金控管，擇時緩步增加部位。

此外，截至今年前9月，FPT科技實現營收37.9兆越盾，年增率達22.4％。張晨瑋認為，儘管近期市場進入調整，惟個股財報表現亮眼、業績展望佳，包括FPT、油氣類股等支撐股價表現，凸顯出短線上個股表現將為市場主要趨向。