三檔最夯高股息外資全砍 00929連八賣

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【旺得富理財網 王順泉】以哈戰爭中東緊張，美國10年期公債殖利率狂飆，一度突破5%大關，恐慌指數VIX上週飆升12%，美股連4黑，衝擊台股今天開低走低，大跌189.36點，收16251.36點，成交量2131億元。台積電大跌12元，鴻海因子公司富士康遭中國官方查帳，重挫2.9%面臨百元保衛戰，高價千金股全面倒地，創意暴跌近9%。

今天外資賣超136.75億元，投信買超3.29億元，自營商賣超52.20億元，合計3大法人賣超185.66億元。

外資賣超第一名為近期火紅的月配高股息ETF 00929，大砍4.18萬張，累計連8賣共13萬5068張。受益人數最多的3檔高股息ETF全遭外資賣超，除00929之外，00878遭減碼1.26萬張、0056則為7909張。另一檔進化版市值型ETF 00922也賣超8千多張。

聯電股價力守月、季線，相對台股大盤強勢，外資加碼6千多張登上買超冠軍。近期弱勢的AI股，外資逢低承接，光寶科、緯創波段跌幅超過4成，各加碼5千多張，跌幅約3成的廣達也加碼1794張。

法人表示，今天盤面利空消息不少，大陸針對富士康查稅，可能引發台商擔憂，企業出走回台或轉向東南亞機率增高。上週台積電法說帶來好消息，景氣確認落底，準備反轉向上。台股遭逢美債等國際利空衝擊，指數來到近3個月盤整區間低點，成交量創5個月新低，在量能窒息之際，投資人不宜過度悲觀。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)6749張、光寶科(2301)5443張、中石化(1314)5126張、華東(8110)5090張、緯創(3231)5081張、菱生(2369)4351張、華孚(6235)3922張、中興電(1513)3564張、東元(1504)3442張、飛宏(2457)3212張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)41837張、鴻海(2317)38795張、復華富時不動產(00712)19318張、國泰永續高股息(00878)12601張、富邦金(2881)11213張、中信金(2891)9372張、開發金(2883)9363張、中鋼(2002)8493張、國泰台灣領袖50(00922)8238張、元大高股息(0056)7909張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。