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7-ELEVEN發動愛心認捐399元助童圓夢 加碼送倒數月曆

7-ELEVEN發起愛心認捐399元助童圓夢，加碼送倒數月曆。圖／7-11提供
7-ELEVEN發起愛心認捐399元助童圓夢，加碼送倒數月曆。圖／7-11提供

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統一超商（2912）7-ELEVEN愛心公益平台「愛心捐物」送暖今年邁入第6年，歷年來已累計送出超過60萬份物資、幫助超過60萬人次；今年7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會，邀請民眾用399元認捐愛心聖誕禮物分送給需要幫助的孩童，同時，首度加碼每認捐一份，好鄰居文教基金會加碼送聖誕倒數月曆，限量2千份。

7-ELEVEN公益服務平台「把愛找回來」自1988年成立，至今35年已支持逾上百家公益團體、串聯逾6,800家7-ELEVEN門市，從門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐到OPEN POINT與小七集點卡雙捐點、APP捐款與訂閱制，線上線下打造多元勸募管道，搭建社福團體與民眾善意分享橋梁。

7-ELEVEN表示，「愛心捐物」每年推出近10檔主題認捐活動，利用ibon機台與實體門市資源攜手社福團體募集民眾愛心，從春節年菜、中秋禮盒、愛心鮮乳、日常補給的救助套餐、開學季文具等，民眾只要用276元到599元的價格就可以送暖給需要幫助的對象，根據內部統計更發現，嘉南地區的民眾最熱衷愛心捐物。

今年399元送暖與加贈「聖誕倒數月曆」，同時串聯中華基督教救助協會、社團法人世界和平會、兒福聯盟、社團法人中華育幼機構兒童關懷協會、財團法人苗栗縣私立幼安教養院、基督教芥菜種會等6大機構，只要399元就可認捐愛心聖誕禮物，禮物將分送給合作機構內陪讀班、育幼院、經濟困難家庭的孩子。

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