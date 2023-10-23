《鋼鐵股》鋼市復甦傳雜音 中鋼再摔低價、榮剛翻揚

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【時報記者葉時安台北報導】鋼市復甦時程有雜音，中鋼(2002)周一股價再摔波段低點，而榮剛(5009)股價漲幅居前段班，股價從前一日的7個月低點翻揚，榮剛在手訂單維持在7~8個月的水準，主要受惠於航太用鋼材的需求強勁，航太油氣及能源鋼材的出貨比重已提升至52%，長期認證鋼材的營收比重仍有上升的機會。

榮剛表示目前在手訂單80多億元，以航太長單較多，原先期待大陸市場復甦能為工具鋼挹注活水，截至第三季止尚未迎來強勁反彈力道，惟榮剛產品組合布局多元有助於抗寒，不受單一產業景氣干擾，現今航太、能源石化高值化產品接單比例已超過60%，平均單價仍位於高點，且航太需求後市可望持續成長，在資源有效整合及未來產能推升下，整體獲利表現值得期待。

法人也提到，榮剛在手訂單維持在7~8個月的水準，主要受惠於航太用鋼材的需求強勁。航太油氣及能源鋼材的出貨比重已提升至52%，長期認證鋼材的營收比重仍有上升的機會。工具鋼在今年上半年的出貨較弱，目前仍未看到需求明顯回升的跡象。目前成長的瓶頸是航太鋼材的產能已經達到滿載，公司有規畫新增VAR機台。而考量航太需求持續成長，可優化榮剛產品組合及毛利率，但短期航太產能滿載成長空間有限。

鋼鐵龍頭中鋼股價持續疲弱，周一再挫近3年低點，主要鋼市復甦時程雜音，但中鋼除了為台灣各項基礎建設、產業發展與國防工業提供所需的鋼鐵材料外，亦落實循環經濟，致力提升鋼鐵製程副產品之附加價值。其中冷軋製程中的氧化鐵粉副產品，更是工業材料「鐵氧體磁性材料」的主要原料，力助中鋼集團另以磁性材料跨入電動車、車用充電樁、直流無刷馬達、低軌道衛星、無人機、雷達、通訊及半導體設備等多領域供應鏈。

財團法人二十一世紀基金會近日舉辦「淨零產業競爭力」頒獎典禮，中鋼於鋼鐵產業類別中脫穎而出，評比排名首位及榮獲卓越獎。中鋼以「智慧創新，綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，面對全球鋼市競爭與2050碳中和挑戰，積極推動「二軸三轉」重要工作，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」之經營發展雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」之三大轉型行動，藉「二軸三轉」發展成為專、精、強的智慧型精緻鋼廠，來帶動台灣鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力，朝企業永續發展之路穩健前進。