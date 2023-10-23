癌症險要買對 台壽建議優先配置「一次給付型」

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癌症連續41年蟬聯台灣十大死因之首，國人癌症時鐘加快，平均每4分19秒就有一人罹癌，提前規劃癌症險更為重要！台灣人壽建議，優先配置「一次給付型癌症險」，初期確診就能申請一次金理賠，可即時緩解無法工作、收入中斷的風險。

根據癌症希望基金會2022年公布《癌友自費調查報告》，近七成五病人都有自費治療，兩成癌友自費金額更超過新臺幣（下同）100萬，自費項目以標靶藥物為大宗，因此，確定罹癌後不需要醫療費用收據即可申請理賠的「一次給付型癌症險」成為投保熱門商品。以台灣人壽2023年統計線上預約保險顧問諮詢並投保者，有逾四成民眾投保一次給付型癌症險附約，半數以上是31至40歲青壯年，為投保最大宗。

台灣人壽專業顧問李柔瑭業務主任於《早安健康》社群節目中分享「如何規劃癌症保險」，提及30歲後女性乳癌、男性大腸直腸癌威脅增加，特別建議有家族病史者應優先規劃癌症險；國民健康署統計顯示，大腸直腸癌目前是台灣所有癌症發生率第一位，每年有上萬人確診，威脅國人健康甚鉅。

台灣人壽建議規劃癌症險從兩方向分散風險：一是「療程型癌症險」，理賠治療過程中住院、手術的費用；二是「一次給付型癌症險」，建議優先配置，在確診罹癌初期就可申請理賠，補貼標靶藥物等無住院或手術的醫療支出，療程期間若收入中斷也能安心休養。

台灣人壽是少數初期罹癌即可申請理賠的公司，幫癌友即時填補經濟缺口，把握黃金治療期。以「台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約」為例，30歲女性保額100萬，當年度年繳保費不到1500元，確診癌症免憑醫療費用單據，最高一次就可請領百萬理賠金，且一年一約保證續保至85歲，投保金額上限最高達300萬。

若擔心保險不知道該怎麼選、沒有時間好好規劃，可至台灣人壽官網「線上預約台灣人壽專業顧問」，專業保險顧問會依照「預算」及「保險缺口」為民眾量身規劃保障，不僅沒有「問了就要買」的人情壓力，而且省時、省錢又安心。