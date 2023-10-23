媲美南美館森山市集 台史博館慶市集11月初登場

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台灣歷史博物館館慶市集去年湧入4萬人參加，媲美南美2館的森山市集，今年森山停辦，館方預告館慶派對11月4、5日登場，10月28、29日先辦2手市集暖身，評估人潮更勝往年。

台史博館慶派對市集推出第3年，累積口碑，館方擴大為2周活動，28、29日先推出親子2手市集，提供親子家庭逛館挖掘好物。

台史博正式的館慶市集「島嶼時代─春風大廟埕」11月4、5日登場，去年在疫情期間必須排隊入場，2天仍累積4萬多人潮，每年的逛攤人潮媲美幾乎同時段在南美2館舉辦的森山市集，今年森山市集因涉及商標權爭議停辦，預計更多人逛展，館方推出半價（50元）門票，吸引市集民眾入館看展。

今年活動除了文青風格市集，還有手作工藝工作坊、廟埕電音派對、館方另在現場推出辦桌野餐及牛排餐會等2種主題活動，限量提供36組預購，民眾憑證在現場兌換餐點，就地野餐。

台史博延續「歷史」傳統風格，將在現場特聘講師及DJ以現場選曲播放方式，分享經典歌曲《望春風》隨大眾流行文化的轉變，在每個時代產生不同的旋律變化。

「廟埕電音派對」除了各式樂團表演，更找來台式電音教父羅百吉與阿跨面，重溫90年電音金曲與潮流嘻哈。

現場的市集走復古風，有包括賣咖哩餐點的「咖哩鬥陣」、泡茶的「磨磨茶」、主打餐食的「草器」、賣麵包的「老食パン」等超過80組知名攤位登場，現場還有照相館與塔羅牌算命。

台史博以熱鬧的音樂、美食市集打響館慶知名度，吸引民眾逛攤提升博物館的觀展人潮。