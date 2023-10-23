烏日1路口近3個月4起車禍 民代爭取設置閃黃燈號誌

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台中市烏日區光日路是在地交通要道，車流量大，其中光日路與公園三街口已畫設網格線及斑馬線，不過並無交通號誌，今年已發生4起交通事故，台中市議員曾威接獲民眾陳情，23日邀集相關單位前往會勘改善；目前預計增設閃黃燈號誌，交通局將進行研議。

光日路是烏日區交通要道，同時又有住宅林立，行經車流多，其中光日路與公園三街口僅畫設網格線及斑馬線提醒用路人並提供行人穿越，並未設置交通號誌。據警方統計，今年共發生4起造成人員受傷的交通事故，民眾有感發生事故多，向曾威陳情，希望可以增設紅綠燈減少事故。

曾威23日邀集交通局、烏日區公所、台中市政府警察局等單位前往會勘。曾威表示，光日路是烏日非常重要的交通要道，銜接台中市南屯區和烏日區生活圈，民眾若從台74線下來要進入市區也會行經光日路，因此車流量大，加上周遭還有建案持續進駐，若未來蓋成，必定有更多民眾使用。

曾威表示，光日路和公園三街目前已畫製網格線，因和中山路與光日路口相距不遠，若增設紅綠燈部分恐造成車流回堵，目前先要求交通局評估現場能否裝設閃黃燈，讓用路人更清楚路口狀況提醒減輕速度。交通局人員會將意見帶回研議，再派員前往會勘評估。

台中市警察局烏日分局指出，據統計，光日路和公園三街路口今年起截本月至23日共發生4起交通事故，分別於7月1件、8月2件、9月1件，包括未依規定讓車、未保持安全距離等，同時呼籲用路人行經無號誌路口，務必要減速慢行，且支道或轉彎車，到路口一定要禮讓幹道或直行車，確實停等禮讓，才能守護你我的安全。