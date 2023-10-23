《金融》外資上周賣超新興亞股 台股遭提款17.7億美元最悲情

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【時報記者任珮云台北報導】受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表偏向鷹派談話，10年期公債殖利率走高、以巴衝突等因素影響，使得美股震盪整理，新興亞股也遭拖累，上周全面呈現下跌局面，以越南下跌4%最重，其次是泰國的3.5%跌幅、及南韓的3.3%跌幅；另從上周資金流向來看，外資上周對新興亞股賣超22億美元，其中台股遭賣超17.7億美元為最多，而在買超部分，外資上周買超南韓2.1億美元居冠。

今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額136.4億美元，接著是南韓的52.7億美元；賣超則以泰國的48億元最多，再來則是台股賣超41.4億美元。2023年以來，亞股以台股漲15.50%最強，再來是越南的9.30%及印度的7.49%，但泰國跌16.14%最弱，其次是菲律賓的6.96%跌幅。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，台股短線受到以巴衝突升溫、美國擴大晶片禁令等雜音干擾，呈現區間震盪，市場緊張氛圍籠罩，不過隨著基本面轉佳，加上重要法說針對財報與展望皆釋出正向訊號，有助穩定投資氣氛，對台股後市仍維持樂觀看法。

張圭慧認為，本周將進入美國超級財報周，市場關注微軟、亞馬遜等科技巨頭的營收表現與未來展望，將牽動相關供應鏈的表現，因此在重量級科技股財報尚未公布前，預期股市將會持續弱勢盤整格局，建議投資人在操作可採取下檔具股息防護，上方具成長動能之投資組合。