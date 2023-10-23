乾杯：看旺台灣餐飲市場 但缺工問題待解

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看好疫後消費力，乾杯下半年積極展店，分別在新北板橋與嘉義開出高價品牌，乾杯主管透露，兩岸市場中，集團相對看好台灣，將積極擴張店數，但目前人力仍有20%左右缺口。

乾杯集團與板橋大遠百今天舉行餐飲品牌開幕記者會，由遠東百貨總經理徐雪芳與乾杯集團董事長平出莊司等出席。

看好疫後消費力，乾杯下半年積極展店，董事長平出莊司今天受訪表示，旗下老乾杯品牌雖然展店快速，但單店業績還是很好，且平均客單價較疫情前成長約1成。

看好頂端餐飲市場，乾杯集團近期有兩大布局，平出莊司說明，第一，首次進駐板橋大遠百，串聯旗下2個餐飲品牌打造「新北旗艦店」，預估每月貢獻新台幣千萬元業績。第二，11月將於嘉義的飯店開出新鍋物品牌，客單價約3000元，將是集團鍋物品牌的最高價，顯示對中南部的高階餐飲市場很有信心。

受惠疫情後餐飲市場爆發，乾杯第3季營收13.02億元，季增15.09%，年增15.12%，刷新單季歷史新高，累計前9月合併營收36.68億元，年增34.66%。

不過，乾杯主管透露，中國事業受到當地經濟復甦不如預期影響，目前策略採取停看聽的態度，相對中國市場，集團更看好台灣，但台灣展店腳步雖然比以前積極，也還是受到缺工問題影響店數擴張的速度。目前乾杯兩岸店數為台灣50家、中國23家。

乾杯主管進一步指出，有調查顯示，如果是熱門領域的畢業生，「1個人有8個工作機會可選」，因此缺工比例很大，但乾杯人力缺口大概在20%左右，相對業界來說算是好，主要是提高薪水和福利來應對。