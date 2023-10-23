只要徵收、就有抗爭 林右昌：檢討查估補償基準

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桃園航空城、龍潭科學園區等徵收抗爭不斷，立法委員質疑「建築改良物徵收補償費查估基準」制度不健全，且自民100年修正後便未再調整。內政部長林右昌今（23）日表示，重視人民財產權，會請地政司檢討，研擬新的基準或規範指引。

針對有關建物徵收補償查估標準的調整方向，立法院預計在11月20日召開公聽會討論。立法委員莊瑞雄認為，當前的建物徵收補償機制，普遍造成民眾無法獲得期待的對價補償，以致每每遇到國家建設需徵收人民土地時，都勢必會出現地方抗爭。

林右昌表示，區段徵收須符合必要性、公益性等重要基本原則；當人民財產提供公共使用，所產生的公共利益，須以一定的查估基準提供補償，才能保障人民財產權。

林右昌坦言，目前在徵收在執行面，的確發生相關爭議的情事，對此，將由地政司做檢討查估的細節和基準的制定，盡快提出新的基準、原則、指引的規範。

莊瑞雄點出當前查估基準的三大問題，一、內政部只有大方向指引，沒有細節、不夠具體。二、查估時，比一般市場估價之項目簡陋，造成估值低於期待。三、內政部訂定基準不夠具體，實務上提供了地方政府製造查估「時間差」的誘因，用較低的價格去徵收高價值的土地，造成爭議。

莊瑞雄表示，政府重視居住正義同時，也應正視建物徵收補償合理性，至少被徵收人得以補償對價買回相同水準的居住條件；然而，目前的徵收補償查估機制，對民眾而言「只有少、不會多」。

「只要是區段徵收，沒有一個案子沒抗爭」，莊瑞雄說，不僅是桃園航空城有徵收爭議，像近期的龍科三期，以及許多科學園區的推動，若此題不解，類似的問題將不會斷出現，往後國家推動建設或重大政策都遇到阻礙。

內政部地政司長王成機說明，目前內政部已有訂定七大項目的建物徵收補償查估基準，並由地方政府按照當地成本估算；不過，王成機也說，針對外界質疑不足或規範不明確的部分，會再進行相關討論，有必要將會修正，使規範更具體，避免出現各縣市不一的情形。