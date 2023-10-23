台股失守16,300點 金管會信心喊話

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美股四大指數上周五同步收跌，台股23日指數最低來到16,310點，收盤跌189.36點、收在16,251.36點，失守16,300點。金管會23日指出，截至10月20日信用擔保維持率為167.44％，較9月28日的 172.13％略為下降，不過，台股今年以來表現仍在亞股前段班，且投資要看長期，台股基本面仍穩健，金管會將關注國際情勢變化，適時採行相關措施。

金管會指出，美股10月20日主要指數下跌，10月23日亞股全面下跌，台股收盤指數16,251.36點，下跌189.36點，跌幅1.15％，成交量2,131億元，外資賣超134億元；同時段新加坡跌0.3％、日本跌0.56％、韓國跌0.65％、上海跌0.8％、港股休市。

金管會指出，今年以來，台股表現優於多數亞股，漲幅僅次於日本。今年截至10月20日止，台股漲幅16.29％，相較日本漲幅19.79％、韓國漲幅6.20％、上海跌幅3.44％、新加坡跌幅5.37％、深圳跌幅13.12％、香港跌幅13.19％，台股表現相較隹。

金管會指出，台股基本面尚稱穩健。今年截至9月底本益比17.79，現金殖利率達3.71％（加計股票股利為3.81％），國內上市櫃公司截至9月底累計營收約28.10兆元，累計營收金額雖較去年同期減少10.90％，惟仍為歷年同期第三高。