南豐國際連鎖飯店集團台北溫泉季暨線上旅展率先登場 泡湯、住宿券35折起

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秋冬時節即將到來，許多民眾開始計畫泡湯享用美食囉！讓您身體從裡裡外外打理好，準備迎接美好溫馨的秋冬。溫泉聖地北投，周邊有許多美麗的景點等著您前往探索，泡完湯後還可以和親朋好友一同感受北投的美麗。

鄰近新北投捷運站「北投南豐天玥泉溫泉會館」提供室內泡湯設施，讓您可以盡情享受有美人湯之稱的白磺湯泉，自11月1日至6日參加臺北溫泉季活動，現場販售大眾裸湯套票、買10贈1，平均單張僅473元！以及獨家推出暢玩券，可兌換泡湯、美食、精油芳療SPA等多樣服務，使用玩法靈活多元，超優惠票券忍不住囤好囤滿！

而季節限定海鮮砂鍋生滾粥系列，溫泉季祭出雙人美食泡湯雙享券，為雙人禪式湯屋90分鐘搭配上螃蟹米皇干貝粥只要2,580元。此次活動期間所購入之票券將「螃蟹米皇干貝粥」免費升等為「龍蝦海味生滾粥雙人餐」，讓舌尖享受更上一層的溫暖好滋味。

除此之外，想到一年四季舒適宜人的台東旅遊，「台東南豐鐵花棧Inn by the Village飯店」也同步推出獨家專案35折起的三天兩夜的深度住宿券、兩天一夜的輕遊住宿券可供挑選，凡入住台東南豐鐵花棧並在鐵花棧餐酒館消費還能享9折優惠，溫泉季僅有的獨家優惠票券千萬不可錯過囉！

無法到現場購買票券朋友們也不用擔心，南豐國際連鎖飯店集團也提供線上購物車服務，因此溫泉季暨線上旅展自23日起至11月12日止限時販售，網路訂購就能立即享有北投泡湯券、台東住宿券等，詳情可洽詢南豐連鎖飯店集團購物連結：https://reurl.cc/Nyxa05或電話洽詢。

北投南豐天玥泉溫泉會館地址：台北市北投區中山路3號、電話：(02)2898-8661。

台東南豐鐵花棧飯店地址：台東市中華路一段585號、電話：(089)328-160。