獨》好迷惘！ 長者等嘸13價公費肺鏈 現階段只有23價疫苗

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隨著公費流感疫苗10月2日開打，衛福部公告65歲長者公費肺炎鏈球菌疫苗同步分3階段開打，唯第1階段只提供23價疫苗（PPV23）並非長者殷殷期盼的13價疫苗（PCV13），讓長者一頭霧水、詢問電話塞爆衛生所；台中市衛生局回應，肺鏈2階有條件開放接種13價疫苗，屆時會開放平台讓民眾預約接種。

不只公費流感疫苗民眾有偏好，公費肺炎鏈球菌疫苗長者也獨鍾情13價疫苗；開業醫師林釗尚指出，PPV23雖可以涵蓋23種細菌類型，但無免疫記憶力，建議5到10年要再補接種；PCV13可誘發免疫記憶和抗體反應，保護力更長。台中市衛生局長曾梓展也說，一般建議先接種PCV13再補PCV23，保護力更周延。

依據中央排定期程10月2日第1階段開打：開放65歲以上曾接種過PCV13（或PCV15）間隔至少1年者接種PCV23；11月27日第2階段起開放從未曾接種過的長者（PCV13、PCV15或PPV23者），可公費接種1劑PCV13。第3階段自12月25日起：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

由於第1階段只打PPV23，還必須是打過PCV13、PCV15才可接種，打氣極弱，也考驗長者記憶，台中市衛生局統計截至10月20日下午3時止，共有751人完成接種。

由於第2、3階接種PCV13，曾接種PPV23要等到第3階段才能接種，許多長者和家人已不記得過去何時打過肺炎鏈球菌疫苗，紛紛撥打衛生所詢問，電話幾乎塞爆衛生所。

台中市衛生局指出，預估2、3階符合可接種PCV13人數達26萬人，已知疾管署將撥配3萬5700劑13PCV，台中市衛生局坦言後續會透過預約平台或洽合約院所預約接種方式辦理接種。