台新銀獲「數位金融獎」金質獎 商戶收款神器「台新手付APP」獲肯定

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台新銀行致力成為商戶收款最佳夥伴，為商戶打造創新收款神器「台新手付APP」廣受各產業商戶喜愛，本報23日舉辦第三屆「數位金融獎」頒獎典禮，台新銀行推出的「台新手付，手機就是刷卡機」從眾多競爭項目中突破重圍，摘下最高榮譽「數位普惠獎：金質獎」肯定，由金融監督管理委員會主任委員黃天牧親自頒獎，台新銀行則由總經理尚瑞強代表出席受獎。

台新銀表示，「台新手付APP」為全台唯一整合掃碼、信用卡感應、即時交易查詢的全方位功能收款APP，協助商戶數位轉型，贏得評審團高度讚賞。

尚瑞強表示，過往部分商家因設備成本考量及移動性問題，無法使用信用卡收款服務，台新銀行提供創新的「台新手付APP」，店家可輕鬆透過自己的手機進行信用卡感應收款、錢包掃碼支付與即時交易查詢等三大功能，無論是實體信用卡、Apple Pay或 Google 錢包等行動支付，亦或是街口或Line Pay等各新型支付錢包，「台新手付APP」通通都能支援，成為商戶收款最佳利器。

台新指出，「台新手付APP」深入都市走進鄉村，從汽車保養、動物醫院、計程車、拉麵店，到花藝店、茶園、海產店、衝浪潛水、夜市攤商等場景，皆可看到商戶手機搖身一變，成了簡單、便捷、安全的刷卡機，打破交易場域限制，擴大商戶營運無限可能。

台新銀行更打造「台新手付APP」個人商戶自動化線上申請，加速個人商戶申請流程，商戶通過核准後系統即會寄送帳號密碼到商戶指定的電子信箱，商戶下載「台新手付APP」並登入驗證完成後即可開始交易收款。商戶一完成交易後，可點選交易查詢就可以看到交易記錄，若是消費者要求退貨或換貨，也可以點選”退貨”按鈕立即退貨並重新進行交易，台新銀行用最簡單易懂的介面，打造出最貼近商戶收款情境的「台新手付APP」。

台新銀行自2018年「台新手付APP」問世以來，不斷的針對商戶需求加以創新突破，本次奪下工商時報「數位普惠獎：金質獎」，更展現台新銀行深耕數位金融服務的成果，帶領全台商戶朝向科技化、數位化發展，並幫助提升微型商戶營業績效及數位競爭力，確保所有商戶都可取得負擔得起、可靠、安全的收款工具，攜手消費者與商家共同邁向普惠金融願景。