助攻企業數位與低碳轉型 園管局推學研認養園區計畫

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經濟部產業園區管理局為協助推動中部產業園區廠商產學合作，委由台灣臺中軟體園區發展產學訓聯盟組成的中軟數位轉型服務團，搭配學校技術專家，以及「一校一園區」學研認養園區等計畫，助攻廠商進行數位化與低碳化轉型。今(23)日辦理年度壓軸場次於弘光科技大學辦理產學合作交流活動，與會者包含中華民國工業區廠商聯合總會、中區各大專校院、高中職校長與產學主管、園區廠商代表等近百人參與。

園管局局長楊伯耕表示，112年在各大學、中軟產學訓聯盟及園區廠商的協助下，提供了園區廠商豐富且多元的產學服務，包含深度技術輔導、人才培訓課程、媒合學生實習、校園參訪活動、人才媒合會，並輔導10案研提政府計畫資源獲得補助、舉辦數創大賞競賽及協助園區廠商開設人才培育專班，廠商參與熱絡，成果也非常豐碩。

本次交流活動除向各界報告本年度中部產業園區產學執行成果，亦邀請了歐萊德公司總經理蔡怡穎與葡萄王生技總經理陳勁初，特別出席分享產學合作執行經驗，並安排與會來賓實地參訪弘光科大的太陽光電設置乙級檢定場、無人機教育中心等產學基地，產官學交流熱絡。

中軟產學訓聯盟理事長同時也是朝陽科大校長鄭道明表示，聯盟扮演產學平台角色，透過各種活動拉近產學距離，讓廠商與高中及大學得以透過更多元且深入的互動，促成產學合作。未來配合產業園區的組織改造，各高中職與大專校院也將繼續配合園管局的規劃，深化產學合作。