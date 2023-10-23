經濟部深化亞洲低碳策略夥伴國際合作 加速能源轉型及零碳經濟 穩步實踐2050淨零目標

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呼應COP28強化全球「去碳化」進程，聚焦加速能源轉型及氣候行動的具體實踐，接軌10月份甫試行的歐盟國際碳邊境調整機制(CBAM)等國際框架，經濟部22日上午假「2023臺灣氣候行動博覽會(TWCAE)」舉行第四屆「亞洲低碳發展策略夥伴（ALP）交流論壇」，展望亞洲下階段零碳經濟時代。

經濟部能源署吳志偉副署長、行政院林子倫發言人、印度台北協會葉達夫會長應邀致詞，本次亦邀請到來自ALP秘書處、印度、孟加拉，及能源署、工研院、中經院、企業界等9位國內外產官學研代表，綜觀亞洲淨零趨勢，探討永續能源規劃及能源轉型，和零碳經濟等低碳議題，線上線下的社會大眾及相關領域產官學界人士約150位出席。

能源署吳志偉副署長於開幕致詞表示，我國近年積極推動淨零及能源轉型，為接軌全球社經環境不斷變化的需求，經濟部甫於今(112)年度9月份完成改組，能源署也從過去的法規執行者，成為永續能源推動者，著力提升產業淨零競爭力，並期持續深化與國際夥伴的商貿與技術合作。

行政院林子倫發言人指出台灣為達成2050淨零目標，已編列相關經費總計964億元，這是加速減碳非常關鍵的推力，而落實淨零轉型，更需要公私部門及國際同儕之間的經驗合作，並期盼持續維繫來自如ALP國際重要夥伴的支持；此外，代表亞太成長最快速的經濟體之一，印度台北協會葉達夫會長亦表達印度在淨零及對抗氣候變遷的承諾，並期許未來臺印之間可以拓展及深化低碳及淨零轉型行動上各種合作。

ALP秘書長暨ICLEI全球副秘書長Emani Kumar分享亞洲區域在全球淨零上的獨特性與關鍵性，以及近年來ALP在低碳能力建構和ICLEI亞洲淨零減碳的國際專案，特別是在國家與地方層級於能源轉型、潔淨交通、低碳及韌性城市、U20城市淨零轉型等指標行動，並期與台灣有更多調適領域的交流。

本次論壇聚焦淨零實踐二大關鍵主題，分別為「永續能源規劃」及「淨零驅動綠色成長」；在「永續能源規劃」專題，由能源署吳副署長分享我國能源部門去碳化策略，透過法制、預算、人才培育、科技發展與國際合作等政策工具，推動多元再生能源發展及提升能源系統韌性；孟加拉EMI工程管理與基礎建設顧問公司Shah Zulfiqar Haider執行長，以綜觀視野分享亞太發展兼顧高效、低碳與可負擔能源的挑戰及解決方案。

工業技術研究院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英博士，指出全球「競」零趨勢勢不可擋，其中「強化再生能源發展」、「技術創新與跨域合作」、「科學基礎工具與數據」可作為實踐淨零轉型的三大支柱。

在「淨零驅動綠色成長」場次，印度農村發展銀行家研究所聯席董事Balasubramanian V S首先指出印度的國家自主貢獻(NDCs)目標透過氣候融資與及創新協力夥伴，減少45% GDP排放強度，印度亦正積極推展自願性的碳市場機制，以刺激潔淨技術研發，接軌各項國際氣候協定。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任暨臺灣碳權交易所董事劉哲良博士，則是從臺灣建構碳經濟與生態系統切入，分享臺灣自願減量專案、臺灣碳權交易所推動進程，以及展望臺灣未來碳費的發展機制。

在綜合座談中，由臺灣淨零產業代表台灣德國萊因王秀雲董事總經理、KPMG安侯永續發展顧問黃正忠董事總經理，及永智顧問石信智總經理加入討論，從產業面探究台灣發展零碳經濟的挑戰與前景，以及建構亞洲區域夥伴、SDG17公私夥伴和生態圈在邁向淨零2050之路上的重要性。

ALP為透過同儕能力建構及知識交流，推動亞太地區低排放發展的區域性組織，經濟部自2018年即正式加入ALP，並成立跨部會推動小組，積極與亞洲各經濟體交流減碳政策指引與優先策略。此次論壇同時透過線上直播 (https://youtube.com/live/kngUOUstYbY?feature=share)與其他ALP會員分享臺灣推動多元綠能規劃技術與政策框架，並探索與亞太國家在加速零碳經濟及碳市場合作之新契機。