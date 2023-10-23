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南投流感重症2死 衛生局呼籲符合公費資格民眾速接種

  • 中時即時 曾雪蒨
南投縣流感疫苗接種率逼近5成，但距離群體免疫力的7成目標還有一段距離，衛生局呼籲符合公費流感疫苗接種條件民眾盡速前往合約醫療院所接種。（曾雪蒨攝）
南投縣流感疫苗接種率逼近5成，但距離群體免疫力的7成目標還有一段距離，衛生局呼籲符合公費流感疫苗接種條件民眾盡速前往合約醫療院所接種。（曾雪蒨攝）

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流感來勢洶洶，南投縣目前已經有16例流感併發重症患者，其中2例死亡，2者今年都尚未接種流感疫苗，衛生局長陳南松23日呼籲，符合公費流感疫苗師條件的長者與幼童、學生，應盡速完成疫苗接種，保護自己也保護家人。

衛生局長陳南松指出，今年中央配發給南投縣流感疫苗共有13萬7千劑，該縣自10月2日起在各醫療院所施打公費流感疫苗至今，統計已經有6萬5399人完成疫苗接種，接種率達47.7％，距離施打疫苗讓群體免疫的70％以上接種目標還要再加把勁。

陳南松表示，每年秋冬原本就是流感好發季節，加上疫情解封後，很多民眾拿下口罩，導致呼吸道病毒散播嚴重，南投縣就因此出現2個長者因為感染流感併發重症死亡。

南投縣今年首例因流感病發死亡個案是名84歲女性，去年10月5日曾接種流感疫苗，有高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病等慢性病史，但今年流感尚未開始接種前，她就在今年6月18日發病，還來不及接種今年流感疫苗，就在7月30日因流感併發重症不幸死亡。

另一個流感併發重症死亡個案是69歲男性，不曾接種過流感疫苗，有高血壓等慢性病史，今年9月29日因高燒不退、畏寒等症狀就醫，10月6日併發重症不治。

陳南松表示，流感初期症狀就像一般感冒，主要症狀包括全身無力、頭痛、發燒、咳嗽等，康復期約1～2週，因流感病毒容易併發肺炎、腦炎、心肌炎等重症，提醒只要出現流感3大症狀「1燒（發燒）」、「2痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「3疲倦」就須警覺可能感染流感，萬一出現呼吸困難、急促、發紺等危險症狀，要儘速就醫並配合醫囑服藥，以免錯過黃金治療期。

「符合公費流感疫苗民眾盡速施打，保護自己也保護家人。」衛生局預告，11月1日起公費流感疫苗對象將從現行65歲以上的年齡層，下修到50歲以上的民眾，呼籲屆時符合施打條件的民眾踴躍前往施打。

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