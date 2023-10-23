熊讚無商標專利、盜版流竄 北市觀傳局：會再度向智財局申請

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台北市吉祥物「熊讚bravo」在世界大學運動會打出知名度，台北市議員柳采葳卻發現，熊讚沒有文字商標權，導致盜版熊讚在網路及夜市流竄，沒有任何開罰紀錄，要求市府在平面及立體商標權屆滿前取得熊讚文字商標權，並定期巡查網路及市面通路，取締不法。北市觀傳局回應，會再度向經濟部智慧財產局申請註冊商標，以最快速度送件。

台北市議員柳采葳23日在台北市議會教育部門質詢中指出，盜版熊讚仿製度高，更充斥在網路、夜市跟夾娃娃機，甚至有業者在情趣用品貼上熊讚的標籤，市府稽查、開罰盜版熊讚情形如何？

由於觀傳局回應「熊讚」是通俗用語，無法申請商標專利權，市府難以針對盜版做處置，柳采薇直呼要替熊讚感到心酸，它從過去努力到現在，已經能代表台北市，市民也以熊讚為傲，難道只能用「通俗用語」帶過？

柳采薇也質疑，觀傳局2018年迄今已投入逾4200萬行銷推廣預算，若無申請商標專利，市府行銷活動有如幫無授權業者銷售、宣傳。尤其取得觀傳局合法授權的廠商完售率及實際銷售金額年年下降，2018年授權金167萬、完售率100％，2022年授權金下降到81萬、完售率只剩52％，實際銷售金額僅剩42萬，市府應好好思考如何保障合法業者。

柳采葳指出，熊讚平面及立體商標權將於2028年屆滿，觀傳局應在此之前取得「熊讚」或「熊讚bravo」等文字商標，也應定期巡查網路、稽查實體通路，如查有不法應開罰，以終結市售熊讚真偽不分、劣質製造的亂象，才有助於熊讚推廣台北市城市形象。

觀傳局長王秋冬表示，礙於沒有智慧財產權的保障，熊讚2字用於其他地方，北市府很難做處理，但因為熊讚的長期努力，不論國內外都知道它是台北市的吉祥物跟代言人，觀傳局會盡快向經濟部智慧財產局申請、溝通，讓熊讚有機會成功註冊商標。