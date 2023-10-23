家用磁磚怎麼選？6大熱門挑選秘訣出爐　網友心中最優秀品牌是它

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在室內裝潢時，磁磚是相當重要的建材，除了要兼具安全性及美觀之外，與整體裝潢的協調性也相當重要，好的磁磚不僅可以讓整體的裝潢質感大大提升，還能透過裝潢來讓房屋有截然不同的樣貌。但在這些數不勝數的磁磚中，怎麼樣的磁磚才是民眾心中的首選呢？

《網路溫度計民調中心》透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1,137份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.91%內，完成這份調查報告。讓我們一起來看看究竟是哪些因素會影響民眾選擇磁磚以及民眾們最喜歡的品牌吧！

民眾選擇磁磚前六大挑選密碼

根據調查結果，可以看到民眾選擇磁磚的前六大要素分別為「產品堅固耐用」（66.2%）、「品牌知名度」（35.6%）、「產品價格相對合理」（28.7%）、「產品防滑」（25.6%）、「產品設計適合搭配裝修」（25.5%）、「產品容易清潔」（23.7%）。

「產品堅固耐用」為首選因素

其中「產品堅固耐用」，不分地區、收入以及婚姻狀態等各項細節幾乎都是大家最在意的首選因素，網友分享自己的觀點認為，「產品耐用才是真的實踐CP值」、「不論價錢，產品耐用才是最重要的」。至於第二名的「品牌知名度」，則是在北中南部以及月收入超過4萬的族群都佔據第二名，部分網友認為「品牌知名度同時也保證了產品的質量」、「還是會想選大品牌為主，至少品質是有保障的」。

另外，「產品價格相對合理」在總體組群排行內為第三名，以地區、收入、婚姻狀況等面向來看幾乎佔據了前三名，足見價格對於多數人來說還是較為重要的因素之一。第四名的「產品防滑」則是以東部、有子女的族群等較為在意，不少民眾因為高齡人口、小孩或是毛小孩因素，會希望產品能兼顧安全性及防滑性，來保障安全。

「產品設計適合搭配裝修」則是所得八萬以上、居住地點為透天厝或社區大樓等民眾較為在意，網友也在網上分享「希望磁磚能和整體裝潢相近，不要顯得突兀」、「因此會希望選大品牌，才有較多選擇」。

品牌好感度「冠軍磁磚」穩居第一

在這些買過磁磚的民眾心中好感度最高的品牌，則分別是第一名冠軍磁磚（55.6％），有超過半數的使用者對於冠軍磁磚都抱有好感度，而選擇冠軍磁磚的主要原因分別為「產品堅固耐用」（73.4％），「品牌知名度」（39.5%）以及「產品防滑」（29.1%），第二名馬可貝里磁磚（30.1％），選擇原因則分別為產品堅固耐用（66.8%）、「品牌知名度」（35.5％）、「產品設計適合搭配裝修」（33.9%），第三名三洋磁磚（29.9％），選擇原因則分別為產品堅固耐用（64.1%）、「品牌知名度」（37.3％）、「產品價格相對合理」（29.5%）。網友也對此表示「冠軍磁磚MIT頂級建材，綜合來看品質確實最好」、「對於冠軍磁磚有大象踩不破的印象」。