原民藝術創作「斜坡上的藝術節」 動力火車、徐懷鈺熱力開唱

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屏東原民創作藝術及音樂品牌活動「2023斜坡上的藝術節」，將於11月4日至5日兩天在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，除有大型藝術創作裝置、工藝創作競賽與音樂大賽外，更請來動力火車、徐懷鈺、金曲原民歌手葛西瓦等高歌，屏東縣長周春米23日邀請民眾共襄盛舉，也呼籲自備環保餐具，為環保盡一分心力。

周春米表示，斜坡上的藝術節邁入第9年，也是第5年在潮州林後四林舉辦，屏東很幸運，有很美的森林公園與很棒的原鄉創作，此次邀請排灣族知名藝術家利用鐵製藝術、石板、編織、木雕等素材，進行原民技藝交流分享會，讓民眾更貼近了解原民藝術創作。

今年特別的是鼓勵民眾自帶餐具，現場也有提供免費租借循環餐具使用，邀請民眾一同打造不塑市集，減塑愛地球。

屏縣府原民處長顏成仁表示，今年活動有「斜坡多元舞台」、「斜坡上的咻擺(市集)」、「原民工作坊體驗」及「樂團大賽」、「工藝創作競賽」及「藝起傳承木雕班」成果展等項目。

今年更特別邀請動力火車、徐懷鈺、葛西瓦、戴曉君、柏霖PoLin、羅美玲等知名藝人，及屏東在地樂團等原住民優秀人才，有36組藝人團隊，一起在斜坡上展演，讓參與的民眾觀賞原民獨特的表演風格與享受優美的音樂饗宴。