新北市圖萬聖節玩創意閱讀 憑借閱證免費玩Switch

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萬聖節將至，新北市立圖書館推出萬聖節限定的另類閱讀Party，除了可以免費暢玩最新款的Switch遊戲，還有應景的「Monsters英語戲劇營」，可以與怪獸互動學英文，邀請大小朋友一起到圖書館體驗不一樣的萬聖節。

為了提供民眾更多元的休閒閱讀服務，重新改裝的青少年圖書館「電競館」新增設Switch主機，28日推出應景的「萬聖同樂對抗賽」，提供Just Dance 2020、靈活腦學校、瘋狂兔子等多款熱門遊戲，邀民眾與家人來一場刺激的遊戲PK賽，拿好禮，還可搶先試玩最新款的瑪莉歐遊戲。

市圖指出，還有「show出你的電競搞鬼照」與「創新閱讀萬聖夜」活動，即日起至11月29日止，只要變裝打扮至電競館拍照，打卡上傳至新北市立圖書館FB，即有機會抽中300元圖書禮券；借書即可獲得可愛南瓜吊飾。

市圖表示，剛於8月重新開館的板橋四維分館則於10月31日起至11月30日止推出「Monsters in Library」找怪獸學英文系列活動，11月4日「Monsters英語戲劇營」 將帶小朋友一邊和怪獸互動，一邊學英文。

11月4日「BOOK給故事就搗蛋」0-5歲嬰幼兒萬聖閱讀派對，將帶爸爸媽媽與寶寶共讀英文繪本，讓寶寶自然而然地接觸英文；11月11日「Monsters紙藝創作坊」將讓大小朋友與紙同樂，親手製作獨一無二的小小怪獸，激發美感想像力；11月18日「Monsters烘培坊」則讓親子共享閱讀和做點心的樂趣。

市圖補充，新莊福營分館則推出萬聖節限定的「小巫師晉級任務」，推出不同「練等」的課程，10月28日「第一門：魔法掃帚自己做」DIY課程，將帶大家製作結合花藝的魔法掃帚；10月28日「第二門：萬聖夜FUN派對」，則將帶親子一起唱唱跳跳玩手作，聽英文繪本故事，感受萬聖節的氛圍。

11月4日「第三門：巫婆湯入門香料課」，將帶大家認識廚房常見的生活香料及故事，自己DIY萬聖巫婆湯；另外，10月28日起至11月5日止只要到福營分館借5本書，便可以免費獲得萬聖節精靈糖果袋DIY材料包。活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。