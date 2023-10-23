SiOHER熹歐禾與您一起愛自己做公益

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根據台灣衛福部最新報告顯示，「乳癌」為我國女性好發癌症排名第一位，發生高峰約在45-69歲之間，且有年輕化的趨勢，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，相當於每天約有31位婦女被診斷罹患乳癌。10月為國際乳癌防治月，為支持這一個健康的運動，SiOHER熹歐禾響應粉紅力量特別發起愛心公益活動，在10/18至10/25至SiOHER熹歐禾官網購買內衣，SiOHER熹歐禾就會將消費金額3%捐贈給「財團法人乳癌防治基金會」，邀請大家一起成為乳癌防治大使，更呼籲女性朋友透過居家檢測、定期健康檢查，愛自己，從健康做起。

SiOHER熹歐禾品牌共同創辦人全艷紅副總經理表示：「我相信，每一個人的小小力量，都可以積累成為滿滿的正向能量！ SiOHER熹歐禾不僅專注於提供女性高品質內衣，更注重女性對於內在自信與身體健康的重視。 這是 SiOHER熹歐禾的責任，也是品牌的使命。」

SiOHER熹歐禾10月也與柯夢波丹COSMOPOLITAN Taiwan周年同慶，官網全館消費滿3000元即送聲波淨顏潔面導入儀，並享有指定款式優惠，消費不限金額即有機會獲得3000元紅利點數等多重優惠。

SiOHER熹歐禾堅持親膚體驗與美型兼具，以精湛工藝及優秀品質，解放女性束縛，鼓勵擁抱個人獨特之美。不管什麼年齡身形的女性，都能找到最適合的內在美，展現自信與美感，實現如同品牌理念「最懂你的內在美」，成為每位女性最信賴的好夥伴。未來，SiOHER熹歐禾將推出更多舒適親膚的前扣／前拉鍊無鋼圈內衣，讓女性穿內衣變成一種享受，持續為女性打造最優質的內衣。

SiOHER熹歐禾官網：https://www.sioher.com.tw/

SiOHER熹歐禾 X 柯夢波丹COSMOPOLITAN Taiwan活動頁面：

https://www.sioher.com.tw/page/feat_cosmopolitan_202310