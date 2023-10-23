國際水領袖峰會 水的未來取決於現在的行動

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為因應未來詭譎多變的極端氣候挑戰，經濟部水利署10月23日至25日舉辦「2023臺灣國際水論壇」，並召開以「水未來」（Vision for Water）為主題的水領袖峰會，以及「水與企業永續」、「水與能源鏈結」、「水與自然解方」、「水與減碳科技」等4場系列論壇，希望從創新的核心理念向外擴散，營造國內外產、官、學、研界多面向的合作契機。

「2023臺灣國際水論壇」23隆重登場日水領袖峰會，首先由經濟部曾文生次長開幕致詞，接續由國際水協會(IWA) Tom Mollenkopf主席致詞，從分享國際水組織對於「水未來」的藍圖揭開序幕。緊接著由水利署賴建信署長進行引言，強調面對極端氣候與水資源危機等諸多挑戰，需藉由價值形塑與具體實踐掌握時代契機，以多元創新行動打造未來水資源榮景。其後邀請國際水協會(IWA) Kala Vairavamoorthy執行董事、台灣美光前段製造營運鍾聯彬副總裁及美國陸軍工兵團水資源研究所Joe Manous所長等重量級人士發表演說，並與超過百位國內外專家探討引領臺灣邁向韌性永續的水戰略。

賴建信署長表示，近年氣候變遷衝擊下，旱澇交替已成常態現象，依據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)第6次評估報告(AR6)分析，未來臺灣連續不降雨日數及最大暴雨強度將明顯增加，對於水資源及水環境帶來嚴峻挑戰。水的未來取決於現在的行動，唯有政府、企業與民眾攜手合作，才能建構出可持續發展的未來願景。因應極端暴雨時水太多的風險，政府推動逕流分擔、出流管制與在地滯洪等非對稱韌性方案，土地共同承擔洪流，並推動洪水資源化利用；因應極端乾旱時水太少的風險，則擘劃水資源經理計畫，透過開源、節流、調度、備援等分散式管理策略，結合企業與民眾積極節水作為，提供質優量足、循環永續的水資源。而為開創未來水契機，有賴水領域跨界合作，水利署近年積極拓展國際合作版圖，並與各國分享抗旱、海淡以及再生水等作為，促動水利產業海外行銷，進而融入智慧管理、自然解方等內涵，賦予水資源及水環境嶄新的價值定位。隨後，國際水協會Kala Vairavamoorthy執行董事以「水未來的挑戰與機遇」為題，探討水資源使用管理、社會碳排放及永續發展間的相互影響，往往涉及個人利益與重大決策等多元面向，需藉由有效整合各項機制協調決策，提高水資源系統彈性，以持續提供質優量足且不虞匱乏的永續水源。

台灣美光鍾聯彬副總裁則以「建構一個與水共生的永續未來」為題，探討水作為晶片與電子製造業不可或缺的關鍵資源，如何從ESG的各項構面出發，以強化水資源管理效能、提升循環再利用的比率，進而與政府機關及在地社區通力合作，積極投入水資源復育的各項措施，期望作為未來相關案例推動的借鏡。

最後，由美國陸軍工兵團水資源研究所Joe Manous所長以「高度不確定性下的決策：高強度與效益之權衡」為題，闡述面對高度不確定的氣候衝擊，政府如何在眾多與水相關的調適及減緩措施中，尋覓權衡與綜效並重的可能性，亦即增進正面綜效以實踐永續發展目標，並減少權衡取捨與不當調適的後果。

為期三天的「2023臺灣國際水論壇」，除今日召開的水領袖峰會外，明(24)後(25)兩日尚有4場論壇，由美國、英國、荷蘭、西班牙、南韓、新加坡及國內專家，探討水與企業ESG、水與能源鏈結、水與自然解方、水與減碳科技等全球關注的重要議題，歡迎產官學研各界現場或線上參與，齊心關注臺灣「水未來」的發展願景。